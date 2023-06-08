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Прямое попадание в ФАП, обстрел больницы: в каком состоянии шебекинские медобъекты

8 июня 2023, 10:36

О состоянии медицинских объектов в Шебекинском горокруге рассказали в минздраве

Сегодня, 8 июня, в минздраве Белгородской области состоялся брифинг, посвящённый ремонту и открытию учреждений здравоохранения. Андрей Иконников также рассказал, в каком состоянии сейчас находятся медицинские объекты Шебекинского горокруга после обстрелов.
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СВО

Так, по словам министра здравоохранения области, в селе Муром Шебекинского горокруга разрушен акушерский пункт в результате прямого попадания снаряда. По Новой Таволжанке таких заявлений нет. На данный момент медучреждения населённого пункта не пострадали.

В Шебекино было несколько прилётов рядом с больницей, обстрел территории медицинского заведения. Повреждены фасады зданий, выбиты окна. Пострадали четыре машины скорой помощи — у них также разбиты окна.

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#Таисия Некрасова#Минздрав#Приграничье#Разрушения#Общество#Спецоперация#СВО#Эксклюзив#Шебекинский горокруг#Белгородская область#Андрей иконников
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