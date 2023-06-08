Прямое попадание в ФАП, обстрел больницы: в каком состоянии шебекинские медобъекты

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Так, по словам министра здравоохранения области, в селе Муром Шебекинского горокруга разрушен акушерский пункт в результате прямого попадания снаряда. По Новой Таволжанке таких заявлений нет. На данный момент медучреждения населённого пункта не пострадали.
В Шебекино было несколько прилётов рядом с больницей, обстрел территории медицинского заведения. Повреждены фасады зданий, выбиты окна. Пострадали четыре машины скорой помощи — у них также разбиты окна.