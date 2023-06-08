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Пригожина не просили «навести порядок» в Белгородской области

8 июня 2023, 17:21
Фото: 1MI
Появившийся в Интернете фейк опроверг создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Сюжет
Фейк

В соцсетях появился документ якобы от губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. В нём глава региона просил ЧВК «Вагнер» и Евгения Пригожина «навести порядок» в регионе.

Однако о том, что это фейк, вскоре стало известно. В Telegram-канале «Война с фейками. Белгород» объяснили, почему распространяемому в соцсетях документу верить не нужно.

Вечером 8 июня информацию опровергли в пресс-службе Евгения Пригожина: «Пресс-служба Евгения Пригожина подтверждает, что письмо от губернатора Белгородской области Гладкова В.В. с призывом „навести порядок в регионе“ не получала. Вероятнее всего, оно является фейком».

Фото: Telegram-канал «Война с фейками. Белгород»
Фейк: белгородский губернатор Гладков просит ЧВК «Вагнер» «навести порядок в регионе»
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#Александра Склярова#Фейк#Фейковые новости#ЧВК Вагнер#Происшествия#СВО#Белгородская область#Евгений Пригожин#Вячеслав Гладков
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