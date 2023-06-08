Пригожина не просили «навести порядок» в Белгородской области

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
В соцсетях появился документ якобы от губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. В нём глава региона просил ЧВК «Вагнер» и Евгения Пригожина «навести порядок» в регионе.
Однако о том, что это фейк, вскоре стало известно. В Telegram-канале «Война с фейками. Белгород» объяснили, почему распространяемому в соцсетях документу верить не нужно.
Вечером 8 июня информацию опровергли в пресс-службе Евгения Пригожина: «Пресс-служба Евгения Пригожина подтверждает, что письмо от губернатора Белгородской области Гладкова В.В. с призывом „навести порядок в регионе“ не получала. Вероятнее всего, оно является фейком».