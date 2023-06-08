Последствия обстрелов? В Белгородской области впервые за долгое время горят леса

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Четыре лесных пожара охватили площадь в 57 га в Белгородской области. Пожары возникли 5 июня. По данным ведомства, ночью с 7 на 8 июня тушение пожаров ещё продолжалось.
Известно, что всего в России в полночь 8 июня было 96 действующих лесных пожаров в 19 регионах.
Как отмечает «Коммерсант», пожары в Белгородской области могут оказаться крупнейшими в Черноземье за последние годы. В прошлом году в регионе не было зафиксировано ни одного лесного пожара. В целом крупных лесных пожаров на территории региона не было с 2011 года. Во всех регионах Черноземья в 2022 году огонь охватил только 34 га леса.