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Последствия обстрелов? В Белгородской области впервые за долгое время горят леса

8 июня 2023, 08:47
Фото: 1MI

В Белгородской области возникли четыре крупных лесных пожара

Огнём была охвачена площадь в 57 га, сообщает Авиалесохрана. За год это крупнейшие лесные пожары в Черноземье.
Сюжет
Пожар

Четыре лесных пожара охватили площадь в 57 га в Белгородской области. Пожары возникли 5 июня. По данным ведомства, ночью с 7 на 8 июня тушение пожаров ещё продолжалось.

Известно, что всего в России в полночь 8 июня было 96 действующих лесных пожаров в 19 регионах.

Как отмечает «Коммерсант», пожары в Белгородской области могут оказаться крупнейшими в Черноземье за последние годы. В прошлом году в регионе не было зафиксировано ни одного лесного пожара. В целом крупных лесных пожаров на территории региона не было с 2011 года. Во всех регионах Черноземья в 2022 году огонь охватил только 34 га леса.

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#Пожар#Лесной пожар#Происшествия#Белгородская область#Алина Харина
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