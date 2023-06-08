Подрядчик выиграл суд у спа-комплекса «Белогорье» по отделочным работам в ресторане

Как следует из материалов дела, в марте 2021 года между фирмами «Оздоровительный спа-комплекс Белогорье» и «Строй Билд» (правопреемником которого является ИП Машуков А.Л.) был заключен договор подряда. Подрядчик должен был выполнить работы по внутренней и внешней отделке ресторана в районе ул. Волчанской в Белгороде.