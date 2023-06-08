Подрядчик выиграл суд у спа-комплекса «Белогорье» по отделочным работам в ресторане

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
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Updated Сегодня, 10:49
Компания «Оздоровительный спа-комплекс Белогорье» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к фирме «Строй Билд» и попросила взыскать задолженность по договору подряда в виде понесённых расходов по изготовлению стяжки пола и изготовлению новой в размере 5 млн рублей.
В свою очередь «Строй Билд» подал встречный иск и попросил взыскать со спа-комплекса «Белогорье» 3,3 млн рублей задолженности по договору подряда.
Как следует из материалов дела, в марте 2021 года между фирмами «Оздоровительный спа-комплекс Белогорье» и «Строй Билд» (правопреемником которого является ИП Машуков А.Л.) был заключен договор подряда. Подрядчик должен был выполнить работы по внутренней и внешней отделке ресторана в районе ул. Волчанской в Белгороде.
Стоимость работ и черновых материалов составила 5 000 рублей за «квадрат» по площади пола. Предварительная общая стоимость работ достигла 18 млн рублей. Окончательный расчёт должны были произвести при завершении работ после обмера площади пола.
Заказчик должен был заплатить 5 млн рублей, а остальную сумму — после подписания актов выполненных работ. Из материалов следует, что «Оздоровительный спа-комплекс Белогорье» выплатил по договору 7 млн рублей, а подрядчик выполнил работы на 10 млн рублей.
Между тем, во время приёмки у заказчика возникли претензии к качеству работ. А именно:
Из материалов дела следует, что данные замечания были озвучены подрядчику в день приёмки работ, но он к их устранению не приступил.
Поэтому спа-комплекс направил в адрес подрядчика претензию с требованием устранить недостатки или вернуть 7 млн рублей. Но ответа не последовало. Поэтому заказчик обратился в суд. Но суд в иске отказал.
В свою очередь компания «Строй Билд» указала, что работы были выполнены, претензия необоснованна, а недостатки выполненных работ не подтверждены доказательствами.
По решению суда была назначена судебная экспертиза. Её выполнял «Комитет судебных экспертов».
В момент проведения работ стены внутренних помещений здания ресторана и гостиницы были оштукатурены (выполнял «Строй Билд»), ошпаклёваны, облицованы последующими отделочными слоями.
В материалах дела отсутствуют документы, которые подтверждают наличие дефектов. Но приобщён договор между ИП Черных А.Б. и компанией «Оздоровительный спа-комплекс Белогорье» на выполнение демонтажа существующей черновой стяжки пола и устройство новой стяжки в здании ресторана и гостиницы.
На момент проведения экспертизы цементно-песчаная стяжка пола, выполненная фирмой «Строй Билд», была демонтирована на всех этажах. Следовательно, определить, какие марки цементно-песчаного раствора применены фактически при производстве работ по устройству стяжки пола, не представляется возможным.
Но по результатам анализа материалов дела эксперты принимают, что используемые марки раствора при обустройстве стяжки пола соответствуют заявленным маркам.
Как отметили эксперты, все указанные недостатки, перечисленные в претензии, являются несущественными и устранимыми. Но так как дефекты не подтверждены и объём не определён, рассчитать стоимость работ не представляется возможным.
По итогам изучения материалов, суд удовлетворил требования ИП Машукова Аслана Леонидовича (Строй Билд») и взыскал с компании «Оздоровительный спа-комплекс Белогорье» сумму долга в размере 3,3 млн рублей.
Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.