Под обстрел ВСУ попало белгородское село

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что 8 июня под обстрел ВСУ попало село Новостроевка-Вторая Грайворонского округа.
Глава региона рассказал о полученных в результате обстрела повреждениях.
Пострадавших нет. Есть повреждения на территории производственной базы: посечены забор, фасад и крыша здания, выбиты окна, также повреждены гараж и два трактора. Осколками снарядов повредило газовую трубу. Аварийные и оперативные службы на месте, устраняют последствия обстрела.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области