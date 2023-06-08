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Под обстрел ВСУ попало белгородское село

8 июня 2023, 16:46
Фото: 1MI
В результате обстрела пострадавших нет, но есть повреждения на территории производственной базы, отметил глава региона.
Сюжет
Обстрел

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что 8 июня под обстрел ВСУ попало село Новостроевка-Вторая Грайворонского округа.

Глава региона рассказал о полученных в результате обстрела повреждениях.

Пострадавших нет. Есть повреждения на территории производственной базы: посечены забор, фасад и крыша здания, выбиты окна, также повреждены гараж и два трактора. Осколками снарядов повредило газовую трубу. Аварийные и оперативные службы на месте, устраняют последствия обстрела.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Село в приграничье Белгородской области попало под миномётный обстрел
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#Разрушения#Обстрел ВСУ#Происшествия#Обстрел#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Александра Склярова
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