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Отличившихся участников региональной самообороны могут наградить

8 июня 2023, 19:14
Фото: 1MI
О новой награде в прямом эфире рассказал Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

В ходе вечернего прямого эфира к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратилась местная жительница. Она предложила награждать отважных участников белгородской самообороны.

Они рисковали своими жизнями, вывозили людей из-под обстрелов! Очень обидно, что о них никто не говорит: они до сих пор там, следят за порядком.
отметила женщина

Вячеслав Гладков же не согласился с тем, что о самообороне редко говорят, и сообщил, что в области и правда планируется награждать отличившихся участников самообороны.

Десятки тысяч шебекинцев благодарны им, знают их по именам. Они реально крутые, многих знаю лично. У них чёрные лица от усталости, но они всё равно спасают, охраняют людей и помогают раненым. То, что они делают, — это героизм. Они настоящие герои. Хотим выпустить региональную награду, чтобы вручать её отличившимся членам самообороны.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Когда в регионе выпустят новую награду и кого наградят, пока не известно.

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#Александра Склярова#Самооборона#Награда#Общество#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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