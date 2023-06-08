Отличившихся участников региональной самообороны могут наградить

Posted Сегодня, 19:14
Published Сегодня, 19:14
Modified Сегодня, 19:16
Updated Сегодня, 19:16
В ходе вечернего прямого эфира к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратилась местная жительница. Она предложила награждать отважных участников белгородской самообороны.
Они рисковали своими жизнями, вывозили людей из-под обстрелов! Очень обидно, что о них никто не говорит: они до сих пор там, следят за порядком.
отметила женщина
Вячеслав Гладков же не согласился с тем, что о самообороне редко говорят, и сообщил, что в области и правда планируется награждать отличившихся участников самообороны.
Десятки тысяч шебекинцев благодарны им, знают их по именам. Они реально крутые, многих знаю лично. У них чёрные лица от усталости, но они всё равно спасают, охраняют людей и помогают раненым. То, что они делают, — это героизм. Они настоящие герои. Хотим выпустить региональную награду, чтобы вручать её отличившимся членам самообороны.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Когда в регионе выпустят новую награду и кого наградят, пока не известно.