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Оплата коммуналки, содержание поля и автобуса: субсидия «Салюту» из бюджета Белгорода

8 июня 2023, 13:40
Фото: 1MI

ФК «Салют» получит до 10,5 млн рублей субсидии из бюджета Белгорода

В Белгороде утвердили порядок предоставления субсидии из городского бюджета Ассоциации «Профессиональный футбольный клуб „Салют Белгород“». Подробнее о том, куда будут направлены средства, читайте в материале.

ФК «Салют» будут предоставлять субсидию на финансовое обеспечение затрат, связанных с содержанием имущества, используемого для подготовки спортивного резерва, развития физкультуры и спорта. Из документа, опубликованного администрацией, следует, что деньги будут предоставлены на оплату коммунальных услуг, охрану (услуги частного охранного предприятия, техобслуживание и ремонт системы видеонаблюдения, пожарную сигнализацию и т. д.). Также деньги пойдут на содержание нежилых помещений, футбольного поля (приобретение удобрения, газонной травы, мела, песка, ремонт табло и т. д.) и автобуса.

Субсидия предоставляется за счёт бюджетных ассигнований. Остатки средств и не использованные деньги в 2023 году должны быть возвращены до 1 февраля 2024 года.

Стоит отметить, что размер суммы субсидии определяется проектом сметы расходов. Максимальная сумма — 10 млн 550 тыс. рублей в год.

Напомним, что 2 июня футбольному клубу передали автобус, который команда не могла получить несколько месяцев. Транспорт купили за 14,6 млн рублей. Некоторое время он находился в собственности аварийной службы Белгорода, потому что клуб не мог принять автобус из-за отсутствия денег на содержание и эксплуатацию.

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#Алина Харина#Субсидия#Салют#Мэрия#Экономика#Эксклюзив#Белгород
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