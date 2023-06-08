Оплата коммуналки, содержание поля и автобуса: субсидия «Салюту» из бюджета Белгорода

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
ФК «Салют» будут предоставлять субсидию на финансовое обеспечение затрат, связанных с содержанием имущества, используемого для подготовки спортивного резерва, развития физкультуры и спорта. Из документа, опубликованного администрацией, следует, что деньги будут предоставлены на оплату коммунальных услуг, охрану (услуги частного охранного предприятия, техобслуживание и ремонт системы видеонаблюдения, пожарную сигнализацию и т. д.). Также деньги пойдут на содержание нежилых помещений, футбольного поля (приобретение удобрения, газонной травы, мела, песка, ремонт табло и т. д.) и автобуса.
Субсидия предоставляется за счёт бюджетных ассигнований. Остатки средств и не использованные деньги в 2023 году должны быть возвращены до 1 февраля 2024 года.
Стоит отметить, что размер суммы субсидии определяется проектом сметы расходов. Максимальная сумма — 10 млн 550 тыс. рублей в год.
Напомним, что 2 июня футбольному клубу передали автобус, который команда не могла получить несколько месяцев. Транспорт купили за 14,6 млн рублей. Некоторое время он находился в собственности аварийной службы Белгорода, потому что клуб не мог принять автобус из-за отсутствия денег на содержание и эксплуатацию.