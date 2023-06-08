Оплата коммуналки, содержание поля и автобуса: субсидия «Салюту» из бюджета Белгорода

ФК «Салют» будут предоставлять субсидию на финансовое обеспечение затрат, связанных с содержанием имущества, используемого для подготовки спортивного резерва, развития физкультуры и спорта. Из документа, опубликованного администрацией, следует, что деньги будут предоставлены на оплату коммунальных услуг, охрану (услуги частного охранного предприятия, техобслуживание и ремонт системы видеонаблюдения, пожарную сигнализацию и т. д.). Также деньги пойдут на содержание нежилых помещений, футбольного поля (приобретение удобрения, газонной травы, мела, песка, ремонт табло и т. д.) и автобуса.