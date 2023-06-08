«Охлобыстин» призвал белгородцев присоединиться к сбору денег на танк «Армата»

На открытии штаба организации в Белгороде включили видео о необходимости всем собраться и помочь фронту. Озвучивал ролик Иван Охлобыстин, поддержавший ранее публично военных, участвующих в специальной военной операции. Известный актёр призвал присоединиться к сборам на танк «Армата», сравнив нынешнюю ситуацию с Великой Отечественной войной.