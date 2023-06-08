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«Охлобыстин» призвал белгородцев присоединиться к сбору денег на танк «Армата»

8 июня 2023, 15:01
Фото: Bel.ru
Танк, архивное фото
Во время открытия штаба Захара Прилепина белгородцам показали видео, озвученное Иваном Охлыбыстиным. Известный актёр в присущей ему манере призвал всех мобилизоваться и присоединиться к сбору средств на танк «Армата».

На открытии штаба организации в Белгороде включили видео о необходимости всем собраться и помочь фронту. Озвучивал ролик Иван Охлобыстин, поддержавший ранее публично военных, участвующих в специальной военной операции. Известный актёр призвал присоединиться к сборам на танк «Армата», сравнив нынешнюю ситуацию с Великой Отечественной войной.

Как и 80 лет назад, время требует от нас единства! Штаб Захара Прилепина объявляет о старте всероссийской акции «Танк Победы»: сбор средств на танк «Армата», как символ единения и мобилизации общества!
Иван Охлобыстин

Актёр выразил надежду, что российское общество в итоге очнётся и объединится, после чего страна победит.

Как пояснили участники штаба, «Армата» — по большей части символ, а деньги отправляются бойцам на фрот.

Штаб Захара Прилепина, писателя и общественного деятеля, открылся сегодня в Белгороде. Это уже 21-й штаб по всей стране: на Белгородчине организаторы планируют помогать нуждающимся, повышать уровень патриотизма и способствовать продвижению армии.

«Здесь будет боевое звено»: зачем штаб Захара Прилепина открылся в Белгороде?
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«Здесь будет боевое звено»: зачем штаб Захара Прилепина открылся в Белгороде?
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