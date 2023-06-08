«Охлобыстин» призвал белгородцев присоединиться к сбору денег на танк «Армата»

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
На открытии штаба организации в Белгороде включили видео о необходимости всем собраться и помочь фронту. Озвучивал ролик Иван Охлобыстин, поддержавший ранее публично военных, участвующих в специальной военной операции. Известный актёр призвал присоединиться к сборам на танк «Армата», сравнив нынешнюю ситуацию с Великой Отечественной войной.
Как и 80 лет назад, время требует от нас единства! Штаб Захара Прилепина объявляет о старте всероссийской акции «Танк Победы»: сбор средств на танк «Армата», как символ единения и мобилизации общества!
Иван Охлобыстин
Актёр выразил надежду, что российское общество в итоге очнётся и объединится, после чего страна победит.
Как пояснили участники штаба, «Армата» — по большей части символ, а деньги отправляются бойцам на фрот.
Штаб Захара Прилепина, писателя и общественного деятеля, открылся сегодня в Белгороде. Это уже 21-й штаб по всей стране: на Белгородчине организаторы планируют помогать нуждающимся, повышать уровень патриотизма и способствовать продвижению армии.