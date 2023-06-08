Общественные территории в Шебекино: есть ли повреждённые и что благоустроят в 2024-м

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Как отметила чиновница, в Шебекинском горокруге есть объекты (общественные территории), которые повреждены в результате обстрела ВСУ. Но из-за сложившейся обстановки провести полностью контроль и выехать на место невозможно.
Несмотря на это жители муниципалитета выбрали три территории, которые должны привести в порядок в 2024 году. Это:
Надеюсь, что оперативная обстановка позволит нам выполнять работы на этих объектах. Думаю, что в 2024 году всё-таки благоустройство состоится тех объектов, за которые голосовали. Но это не зависит от нас.
Вероника Новикова