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Общественные территории в Шебекино: есть ли повреждённые и что благоустроят в 2024-м

8 июня 2023, 08:36
Фото: 1MI

В белгородском министерстве ЖХК рассказали о повреждённых территориях в Шебекино

О судьбе благоустроенных общественных пространств, которые находятся в Шебекинском горокруге, рассказала замминистра ЖКХ Белгородской области Вероника Новикова.
Сюжет
СВО

Как отметила чиновница, в Шебекинском горокруге есть объекты (общественные территории), которые повреждены в результате обстрела ВСУ. Но из-за сложившейся обстановки провести полностью контроль и выехать на место невозможно.

Несмотря на это жители муниципалитета выбрали три территории, которые должны привести в порядок в 2024 году. Это:

  1. Общественное пространство на месте аварийного нежилого здания на улице Генерала Шумилова в Шебекино;
  2. Общественная зона за часовней в Сурково;
  3. Обустройство территории вблизи МФЦ в Вознесеновке.
Надеюсь, что оперативная обстановка позволит нам выполнять работы на этих объектах. Думаю, что в 2024 году всё-таки благоустройство состоится тех объектов, за которые голосовали. Но это не зависит от нас.
Вероника Новикова
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#Кристина Семенчук#Общественные пространства#Благоуйстройство#Голосование#Шебекино#ВСУ#СВО#Город#Шебекинский горокруг
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