На территории Шебекинского городского округа энергетики провели специальный Штаб

«Сегодня работали в Шебекино, Таволжанке. Мы непрерывно восстанавливаем электроснабжение потребителей с учетом фактического состояния энергообъектов. Все необходимое для этого у наших специалистов в регионе имеется», — подчеркнул Игорь Маковский.