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На территории Шебекинского городского округа энергетики провели специальный Штаб

8 июня 2023, 12:51
Фото: ПАО«Россети Центр» - «Белгородэнерго»
Энергетики круглосуточно мониторят ситуацию, проводят анализ повреждений и на основании полученных данных осуществляют ремонт.
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СВО

Заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов и генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский провели специальный оперативный Штаб по вопросам обеспечения жителей региона электроснабжением и восстановления электросетевой инфраструктуры Шебекинского городского округа, подвергающейся массированным обстрелам и воздействию диверсионных групп. В заседании Штаба также приняли участие глава округа Владимир Жданов и руководство коммунальных служб.

Фото: ПАО«Россети Центр» - «Белгородэнерго»

О результатах работы группировки быстрого развертывания «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» на территории Белгородской области доложил генеральный директор компаний Игорь Маковский. Энергетики круглосуточно мониторят ситуацию, проводят анализ повреждений и на основании полученных данных осуществляют ремонт.

«Сегодня работали в Шебекино, Таволжанке. Мы непрерывно восстанавливаем электроснабжение потребителей с учетом фактического состояния энергообъектов. Все необходимое для этого у наших специалистов в регионе имеется», — подчеркнул Игорь Маковский.

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» на передовой надёжного энергоснабжения
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#Кристина Семенчук#ПАО«Россети Центр» - «Белгородэнерго»#Шебекино#Штаб#Энергетики#Город#СВО#Шебекинский горокруг
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