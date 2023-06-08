На телебашне в Белгороде в честь Дня России включат праздничную подсветку

12 июня на телебашне в Белгороде появится праздничная подсветка. Такая же будет и в других городах страны в честь Дня России: в Благовещенске, Брянске, Великом Новгороде, Воронеже, Казани, Кызыле, Нальчике, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Саратове, Твери, Челябинске и Ярославле.