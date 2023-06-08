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На телебашне в Белгороде в честь Дня России включат праздничную подсветку

8 июня 2023, 14:41
Фото: Bel.ru
Праздничная подсветка 12 июня появится на телебашнях в нескольких городах страны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российской телевизионной радиовещательной сети.

12 июня на телебашне в Белгороде появится праздничная подсветка. Такая же будет и в других городах страны в честь Дня России: в Благовещенске, Брянске, Великом Новгороде, Воронеже, Казани, Кызыле, Нальчике, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Саратове, Твери, Челябинске и Ярославле.

Согласно сообщению сети, в день праздника на телебашнях будет тематический сценарий архитектурно-художественной подсветки. На башнях россияне увидят поздравления, государственный флаг, изображение салюта и надпись «#МыВместе».

Также сообщается, что 12 июня в эксплуатацию введут подсветку телебашни в Братске. Она станет девятой в ряду «светящихся» антенно-мачтовых сооружений РТРС, которые находятся не в областных центрах.

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#Белгород#День россии#Общество#Город#Телебашня#Подсветка#Наталья Корявых#Телевышка
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