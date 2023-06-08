На телебашне в Белгороде в честь Дня России включат праздничную подсветку

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
12 июня на телебашне в Белгороде появится праздничная подсветка. Такая же будет и в других городах страны в честь Дня России: в Благовещенске, Брянске, Великом Новгороде, Воронеже, Казани, Кызыле, Нальчике, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Саратове, Твери, Челябинске и Ярославле.
Согласно сообщению сети, в день праздника на телебашнях будет тематический сценарий архитектурно-художественной подсветки. На башнях россияне увидят поздравления, государственный флаг, изображение салюта и надпись «#МыВместе».
Также сообщается, что 12 июня в эксплуатацию введут подсветку телебашни в Братске. Она станет девятой в ряду «светящихся» антенно-мачтовых сооружений РТРС, которые находятся не в областных центрах.