На благоустройство белгородских общественных мест в 2024 году направят 519 млн рублей

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
По данным чиновницы, реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» предусматривает финансирование из федерального (почти 95%), областного и муниципального бюджетов.
Новикова добавила, что все объекты, которые отобраны по итогам рейтингового голосования в этом году, будут благоустраиваться в 2024 году. По каждому сроки будут индивидуальные.
Необходимо подготовить проектно-сметную документацию, определить стоимость проекта, пройти госэкспертизу и выходить на торги для реализации проекта.
Вероника Новикова
Всего на благоустройство белгородских общественных пространств в 2024 году выделят 519 млн рублей. Из них 446 млн рублей — федеральные средства. Также часть денег привлекут за счёт внебюджетных источников (инвесторов).