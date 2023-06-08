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На благоустройство белгородских общественных мест в 2024 году направят 519 млн рублей

8 июня 2023, 09:19
Фото: 1MI
Большую часть средств выделят из федерального бюджета. Также финансовая помощь поступит от инвесторов. Подробнее рассказала замминистра ЖКХ Белгородской области Вероника Новикова.

По данным чиновницы, реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» предусматривает финансирование из федерального (почти 95%), областного и муниципального бюджетов.

Новикова добавила, что все объекты, которые отобраны по итогам рейтингового голосования в этом году, будут благоустраиваться в 2024 году. По каждому сроки будут индивидуальные.

Необходимо подготовить проектно-сметную документацию, определить стоимость проекта, пройти госэкспертизу и выходить на торги для реализации проекта.
Вероника Новикова

Всего на благоустройство белгородских общественных пространств в 2024 году выделят 519 млн рублей. Из них 446 млн рублей — федеральные средства. Также часть денег привлекут за счёт внебюджетных источников (инвесторов).

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#Кристина Семенчук#Благоустройство#Общественные пространства#Голосование#Проект#Город#Белгородская область#Касается каждого
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