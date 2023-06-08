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Published Сегодня, 15:05

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Мы покажем, что происходит на самом деле: американский журналист побывал в Шебекино

8 июня 2023, 15:05
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова

Американский журналист Патрик Ланкастер побывал в Шебекино

Ланкастер снял репортаж из Шебекино, побывал в разрушенном доме и пообщался с местными жителями.

Американский журналист Патрик Ланкастер сделал репортаж из города Шебекино, который ежедневно попадает под обстрелы ВСУ.

Мы были здесь в прошлом году и показывали начало атак на город. Мы снова здесь, чтобы показать вам, что происходит на самом деле, так как за последние недели и месяц нападения сильно участились. Здесь проживало 40 тыс. человек. Теперь, как сообщается, здесь почти никого не осталось.
Патрик Ланкастер

Иностранец снял разрушенные дома, магазины и автомобили местных жителей, а также пообщался с шебекинцами, которые приняли решение остаться в городе. Журналист отметил, что ближе к центру города людей на улицах почти нет.

Это город Шебекино, улица Ленина. В понедельник сидим, как начали грохать. У меня сестра уехала. Ну можно уехать, но я думаю, что пережду. <…>Выхожу на балкон, смотрю, что-то горит. Я пожарников вызвал. Они тут где-то рядом были. Приехали, затушили. Прилёт с Украины.
местный житель

Напомним, что в прошлом году Ланкастер побывал в доме в Белгороде, в который попали обломки ракеты.

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#Алина Харина#Приграничье#Обстрел ВСУ#Общество#Шебекино#Патрик Ланкастер
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