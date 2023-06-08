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МинЖКХ: Привести в порядок общественные места во всех районах за один год невозможно

8 июня 2023, 09:13
Фото: 1MI
В ходе брифинга замминистра ЖКХ Белгородской области Вероника Новикова пояснила, почему каждый год общественные пространства благоустраивают в разных районах. Также она отметила, что в текущем году за дизайны проектов свои голоса отдали более 186 тысяч человек.

По словам Новиковой, голосование за благоустройство общественных мест не может пройти сразу во всех муниципалитетах области. Не хватит лимитов (денежных средств), которые выделяют. Но каждый год районы чередуются, чтобы по количественному показателю все муниципалитеты приняли участие в проекте.

Чиновница также рассказала, что программа разрабатывалась в 2018 году и действовала до 2021 года. Затем её продлили до 2024 года. Сейчас прорабатывается вопрос по продлению программы до 2030 года.

Я думаю, что эти изменения уже на уровне федерации в этом году будут приняты.
Вероника Новикова

Всего свои голоса за выбор дизайн проектов общественных территорий в Белгородской области в текущем году оставили более 186 тысяч человек. В 2021 году их было более 111 тысяч, а в 2022 году — 172 тысячи.

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#Кристина Семенчук#Общественные пространства#Голосование#Проект#Программа#Город#Белгородская область
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