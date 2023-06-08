Масловопристанская администрация заплатит 30 тысяч рублей покусанному собакой ребёнку

По факту нападения безнадзорной собаки на восьмилетнюю девочку из Шебекинского горокруга была проведена проверка правоохранительными органами. Установили, что местная администрация долгое время не осуществляла отлов бродячих животных в жилой зоне посёлка Маслова Пристань. Девочка получила телесные повреждения в результате нападения собаки, а также перенесла множественные уколы от бешенства.