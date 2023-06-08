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Масловопристанская администрация заплатит 30 тысяч рублей покусанному собакой ребёнку

8 июня 2023, 10:54
Фото: 1MI
Шебекинская межрайонная прокуратура в судебном порядке обязала администрацию компенсировать моральный вред, причинённый ребёнку укусом бродячей собаки.
Сюжет
Суд

По факту нападения безнадзорной собаки на восьмилетнюю девочку из Шебекинского горокруга была проведена проверка правоохранительными органами. Установили, что местная администрация долгое время не осуществляла отлов бродячих животных в жилой зоне посёлка Маслова Пристань. Девочка получила телесные повреждения в результате нападения собаки, а также перенесла множественные уколы от бешенства.

Прокуратура обратилась в суд с заявлением о взыскании морального вреда в размере 30 тысяч рублей в пользу девочки с Масловопристанской территориальной администрации. Суд требования прокурора удовлетворил.

Ранее мы рассказывали про этот случай. Он произошёл 8 марта текущего года. Тогда родители ребёнка поделились снимками и подробностями с Telegram-каналом «Шёпот Шебекино». После публикации в СМИ подробностей вопиющей ситуации проверку организовал следком.

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#Таисия Некрасова#Общество#Бродячие собаки#Нападение#Ребенок#Суд#Следком#Происшествия#Белгородская область#Шебекинский горокруг
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