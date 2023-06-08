Масловопристанская администрация заплатит 30 тысяч рублей покусанному собакой ребёнку

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
По факту нападения безнадзорной собаки на восьмилетнюю девочку из Шебекинского горокруга была проведена проверка правоохранительными органами. Установили, что местная администрация долгое время не осуществляла отлов бродячих животных в жилой зоне посёлка Маслова Пристань. Девочка получила телесные повреждения в результате нападения собаки, а также перенесла множественные уколы от бешенства.
Прокуратура обратилась в суд с заявлением о взыскании морального вреда в размере 30 тысяч рублей в пользу девочки с Масловопристанской территориальной администрации. Суд требования прокурора удовлетворил.
Ранее мы рассказывали про этот случай. Он произошёл 8 марта текущего года. Тогда родители ребёнка поделились снимками и подробностями с Telegram-каналом «Шёпот Шебекино». После публикации в СМИ подробностей вопиющей ситуации проверку организовал следком.