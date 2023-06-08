Машинки взяли из дома с собой: о чём говорят шебекинцы в пунктах выдачи гуманитарки

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Когда проходишь в коридор здания, где разместился волонтёрский пункт, первым делом тебя встречает оживлённая толпа. Людей много, все между собой общаются, помогают, никто не сидит на месте.
Что удивило — оптимистичный настрой жителей приграничья. Люди улыбаются, шутят, подбадривают друг друга. Редко среди посетителей пункта встретишь недовольных. Подслушав разговоры людей, выяснили, что в основном их сейчас волнует обустройство быта. Кто-то ищет простыню на детскую кроватку, кто-то - полотенца, кто-то - летнюю одежду.
«Здесь для малышей только. Всё вот это — детское. Это вообще взрослое, кинь в тот ящик», — говорит одна из посетительниц. Она уже отобрала себе вещи, аккуратно сложив их в сторонку, и принялась помогать волонтёрам.
Я подхожу к столу, где разложили множество настольных игр, раскрасок, книг для детей. Рядом стоит мальчик лет пяти. Он стесняется что-то попросить, но с интересом смотрит на все игрушки. Волонтёр это заметила, стала задавать ребёнку вопросы: «Чем ты любишь заниматься? Кубики любишь? А смотри, какие тут раскраски есть…»
Мальчик робеет, но всё-таки берёт раскраски, настольную игру и восковые мелки. Просит меня ему помочь всё это сложить. Конечно, я помогаю и интересуюсь, с кем он сюда пришёл. Оказалось, что с мамой. Идём искать его маму. Нашли. Осталось только подождать. Я пытаюсь разговорить ребёнка, отвлечь его от суеты, происходящей вокруг. Он мне сказал своё имя — Даня, на пальцах показал, сколько ему лет — 4. Раньше он ходил в детский сад, у него там были друзья. Но садик закрылся. Любит играть в машинки. На мой вопрос: «Давай среди игрушек поищем тебе машинки?» — вежливо отказался. Сказал, что взял их с собой из дома. Ещё у Дани есть старший брат Дима. Ему 10 лет.
Вскоре приходит мама мальчика, с улыбкой благодарит, что я с ним посидела и постаралась увлечь. Показываю, что мы собрали в пакет для ребёнка. «Ой, да у нас всё есть. Дань, у нас есть дома раскраски». Но я всё-таки убеждаю женщину взять собранные для ребёнка развивашки.
Интересуюсь, чего не досталось, что не удалось найти. «Постельного белья, конечно, не хватает. А так, вроде, всё есть: и посуда, и моющие. Спасибо вам большое. До свидания». Я попрощалась с молодой мамой, помахала Дане рукой и проводила их взглядом. И они ушли в свой другой, временный дом.