Машинки взяли из дома с собой: о чём говорят шебекинцы в пунктах выдачи гуманитарки

Мальчик робеет, но всё-таки берёт раскраски, настольную игру и восковые мелки. Просит меня ему помочь всё это сложить. Конечно, я помогаю и интересуюсь, с кем он сюда пришёл. Оказалось, что с мамой. Идём искать его маму. Нашли. Осталось только подождать. Я пытаюсь разговорить ребёнка, отвлечь его от суеты, происходящей вокруг. Он мне сказал своё имя — Даня, на пальцах показал, сколько ему лет — 4. Раньше он ходил в детский сад, у него там были друзья. Но садик закрылся. Любит играть в машинки. На мой вопрос: «Давай среди игрушек поищем тебе машинки?» — вежливо отказался. Сказал, что взял их с собой из дома. Ещё у Дани есть старший брат Дима. Ему 10 лет.