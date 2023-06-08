Картаполов заявил об отсутствии необходимости в новой мобилизации на сегодняшний день

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире «Соловьё Live» заявил, что необходимости новой мобилизации сегодня нет. Он уточнил, что СМС-сообщениями вызывать в военкомат никого не будут.
Согласно заявлению Картаполова, повестки будут формироваться в том числе электронным способом, с опорой на единый реестр военнообязанных. «И прежде чем эта повестка в электронном виде появится у вас в вашем личном кабинете на сайте „Госуслуги“, либо прежде, чем её работник коммисариата принесёт по месту работы или домой, вам придёт эмэмэска», — добавил он.
Ранее сообщалось, что россиян предложили оповещать о призыве по мобилизации через СМС. Соответствующее предложение внесло Минобороны РФ. Рассылку хотят направлять на номер телефона, указанный на портале государственных услуг.