Картаполов заявил об отсутствии необходимости в новой мобилизации на сегодняшний день

Согласно заявлению Картаполова, повестки будут формироваться в том числе электронным способом, с опорой на единый реестр военнообязанных. «И прежде чем эта повестка в электронном виде появится у вас в вашем личном кабинете на сайте „Госуслуги“, либо прежде, чем её работник коммисариата принесёт по месту работы или домой, вам придёт эмэмэска», — добавил он.