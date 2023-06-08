Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:47

Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Изображение материала

Картаполов заявил об отсутствии необходимости в новой мобилизации на сегодняшний день

8 июня 2023, 13:47
Фото: 1MI
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что необходимости мобилизации в стране нет, а с помощью СМС вызывать в военкомат россиян никто не будет. Об этом он заявил в эфире передачи «Соловьёв Live», пишут «Новые известия».
Сюжет
Госдума

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире «Соловьё Live» заявил, что необходимости новой мобилизации сегодня нет. Он уточнил, что СМС-сообщениями вызывать в военкомат никого не будут.

Согласно заявлению Картаполова, повестки будут формироваться в том числе электронным способом, с опорой на единый реестр военнообязанных. «И прежде чем эта повестка в электронном виде появится у вас в вашем личном кабинете на сайте „Госуслуги“, либо прежде, чем её работник коммисариата принесёт по месту работы или домой, вам придёт эмэмэска», — добавил он.

Ранее сообщалось, что россиян предложили оповещать о призыве по мобилизации через СМС. Соответствующее предложение внесло Минобороны РФ. Рассылку хотят направлять на номер телефона, указанный на портале государственных услуг.

Россиян предложили оповещать о призыве по мобилизации через СМС
Узнать подробнее
Читайте также:
Владимир Путин подписал закон об электронных повесткахЮность в сапогах: что делать, если не увидел повестку на «Госуслугах»?Что думают белгородцы об электронных повестках
#Россия#Госдума#Андрей Картаполов#Общество#Смс#Мобилизация#Рассылка#Военкомат#Наталья Корявых
Подпишитесь
«Здесь будет боевое звено»: зачем штаб Захара Прилепина открылся в Белгороде?
Сегодня, 14:26
Белгородская область приняла участие в «Неделе российского ритейла 2023»
Сегодня, 13:05
Мужчина пострадал при атаке дронов-камикадзе в Белгородской области
Сегодня, 10:43
На территории Шебекинского городского округа энергетики провели специальный Штаб
Сегодня, 12:51
Белгородцы получат по 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества
Сегодня, 11:48
Чефранова остаётся главврачом областной больницы Святителя Иоасафа ещё на год
Сегодня, 11:49