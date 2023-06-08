Из-за воды с нитратами под Старым Осколом законсервировали скважину

Предприятие осуществляет централизованное водоснабжение населения округа питьевой водой, которую добывают из артезианских скважин. В ходе проверки Центр гигиены и эпидемиологии сделал отбор проб из скважины, расположенной на улице Подлесная в селе Дмитриевка. Специалисты обнаружили, что в питьевой воде был превышен норматив содержания нитратов.