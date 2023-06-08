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Из-за воды с нитратами под Старым Осколом законсервировали скважину

8 июня 2023, 11:53
Фото: 1MI
Проверку провела старооскольская городская прокуратура в селе Дмитриевка, сообщает прокуратура Белгородской области.

Прокуратура проверила деятельность старооскольского водоканала в части исполнения законодательства о водоснабжении и водоотведении. Проверку провели после обращения местного жителя.

Предприятие осуществляет централизованное водоснабжение населения округа питьевой водой, которую добывают из артезианских скважин. В ходе проверки Центр гигиены и эпидемиологии сделал отбор проб из скважины, расположенной на улице Подлесная в селе Дмитриевка. Специалисты обнаружили, что в питьевой воде был превышен норматив содержания нитратов.

В адрес гендиректора старооскольского водоканала внесли представление. Скважину законсервировали.

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#Алина Харина#Прокуратура области#Проверки#Питьевая вода#Скважина#Общество#Старооскольский горокруг
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