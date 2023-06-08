Из-за воды с нитратами под Старым Осколом законсервировали скважину

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Прокуратура проверила деятельность старооскольского водоканала в части исполнения законодательства о водоснабжении и водоотведении. Проверку провели после обращения местного жителя.
Предприятие осуществляет централизованное водоснабжение населения округа питьевой водой, которую добывают из артезианских скважин. В ходе проверки Центр гигиены и эпидемиологии сделал отбор проб из скважины, расположенной на улице Подлесная в селе Дмитриевка. Специалисты обнаружили, что в питьевой воде был превышен норматив содержания нитратов.
В адрес гендиректора старооскольского водоканала внесли представление. Скважину законсервировали.