Из шести заболевших корью белгородцев пятеро — дети

Ранее глава белгородского минздрава сообщил, что корь распространяется быстрее, чем коронавирус. Один человек с корью может заразить до 12 человек. Передаётся болезнь воздушно-капельным путём и через предметы. Распространение инфекции наиболее характерно для детей от 2 до 5 лет. Также в зоне риска взрослые, которые не болели корью, непривитые, а также те, кто прививался от кори лишь один раз в рамках национального календаря профилактических прививок. После контакта с заражённым заболевает практически каждый восприимчивый человек.