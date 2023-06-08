Из шести заболевших корью белгородцев пятеро — дети

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Как сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, по состоянию на 30 мая в регионе зарегистрировано шесть случаев заболевания корью на территории Белгородского района (четыре случая) и в Старооскольском горокруге (два случая). Среди заболевших — пять детей.
В настоящее время два пациента выздоровели, четыре пациента в конце мая ещё получали лечение (на стационарном лечении находились два пациента — восьмимесячный ребёнок в инфекционном отделении ОГБУЗ «Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского», ещё один трёхлетний ребёнок находился в ОГБУЗ «Инфекционная клиническая больница им. Е. Н. Павловского», два пациента получали лечение дома под наблюдением специалистов). Состояние заболевших оценивалось как удовлетворительное.
Напомним, что подозрение на корь у четырёх человек в Белгородской области выявили в середине мая. Заразились двое взрослых и двое детей, в том числе девятимесячный ребёнок. Все случаи заболевания — привозные. Люди были в других регионах — в Ингушетии, Московской и Курской областях.
Первые признаки заболевания появляются на 8-12 день после заражения. У людей начинается лихорадка, недомогание, насморк, кашель, воспаление слизистой глаз. На слизистой оболочке щёк появляются белые пятна, окружённые каймой (пятна Филатова-Коплика).
На 13-14-й день за ушами и на щеках появляются высыпания, которые распространяются на всё лицо и шею. Сначала она появляется на теле, а затем переходит на руки и ноги. В период высыпания температура поднимается до 39 градусов, нарастают симптомы интоксикации, усиливается насморк, кашель, светобоязнь и ухудшается сон.
В течение 3-4-х дней сыпь исчезает в той же последовательности, как и появлялась.
Корь может привести к следующим осложнениям — поражению органов зрения и слуха, энцефалиту, менингиту, менингоэнцефалиту, полиневриту, пневмонии.
Ранее глава белгородского минздрава сообщил, что корь распространяется быстрее, чем коронавирус. Один человек с корью может заразить до 12 человек. Передаётся болезнь воздушно-капельным путём и через предметы. Распространение инфекции наиболее характерно для детей от 2 до 5 лет. Также в зоне риска взрослые, которые не болели корью, непривитые, а также те, кто прививался от кори лишь один раз в рамках национального календаря профилактических прививок. После контакта с заражённым заболевает практически каждый восприимчивый человек.
В течение апреля 2023 года двукратно вакцинацию от кори прошли 1511 человек, ревакцинацию — 1747 человек. Вакцинация и ревакцинация проводится в рамках национального календаря профилактических прививок, а также в соответствии с утверждённым планом профилактических прививок. За четыре месяца с начала года всего в регионе вакцинацию от кори прошли 5804 человека (46,52% от годового плана), а ревакцинацию — 6896 человек (39,25% от годового плана).
Ранее сообщалось, что иммунитет при вакцинации формируется в 95% случаев, а его длительность после вакцинации составляет не менее 20 лет. Известно, что конкретного лекарства, убивающего вирус, не существует. Лечение направлено на облегчение симптомов.
В Роспотребнадзоре РФ отмечали, что с начала года в России корью заболело порядка одной тысячи детей. Ухудшение эпидобстановки по кори отмечалось по всей стране. Осложняет ситуацию и активная внутренняя миграция.
Напомним, что в 2021-22 гг. случаев заболевания корью в Белгородской области не зарегистрировано. В 2020 году был зафиксирован один случай заражения, в 2019 году — 9 случаев, ещё один в 2018 году.
Также известно, что ежегодно от прививок от кори отказываются от 1,9 тыс. до 2,8 тыс. родителей в Белгородской области. В прошлом году прививку или ревакцинацию сделали 35,3 тыс. человек, в 2021 году — 35,4 тыс. жителей региона, в 2020 году — 43,4 тысячи, в 2019 — 46,3 тысячи человек.