Фонд «Поколение» продолжает поддерживать эвакуированных из Шебекино жителей

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
3 июня в ЦМИ начал работу Центр выдачи гуманитарной помощи. Сюда поступает помощь от предприятий и организаций, от политических партий и отдельных граждан. Десятки волонтёров каждый день распределяют и раздают её всем нуждающимся. Как рассказала министр по делам молодёжи Белгородской области Татьяна Киреева, только за 6 июня получили продукты и товары первой необходимости более 3,3 тыс. жителей Шебекинского округа.
В ЦМИ пришла первая партия помощи от фонда «Поколение» Андрея Скоча.
«С самого первого дня наш фонд включился в процесс оказания помощи жителями, эвакуированным из Шебекинского округа. Вчера мы работали в пунктах временного размещения, сегодня доставляем помощь в центр выдачи в Белгороде. Также мы работаем со всеми муниципалитетами, где размещены ПВР. До конца недели мы ждём несколько большегрузных автомобилей, которые привезут десятки тонн предметов первой необходимости. На эти цели фондом уже направлено более 15 млн рублей, но эта не окончательная цифра, работа продолжается», — рассказал помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.
Кроме того, для людей с ограниченными возможностями фонд Андрея Скоча закупил медоборудование (глюкометры, тонометры), а также средства передвижения — инвалидные коляски. В ближайшее время они также будут переданы в пункты временного размещения.