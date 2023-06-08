Фонд «Поколение» продолжает поддерживать эвакуированных из Шебекино жителей

«С самого первого дня наш фонд включился в процесс оказания помощи жителями, эвакуированным из Шебекинского округа. Вчера мы работали в пунктах временного размещения, сегодня доставляем помощь в центр выдачи в Белгороде. Также мы работаем со всеми муниципалитетами, где размещены ПВР. До конца недели мы ждём несколько большегрузных автомобилей, которые привезут десятки тонн предметов первой необходимости. На эти цели фондом уже направлено более 15 млн рублей, но эта не окончательная цифра, работа продолжается», — рассказал помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.