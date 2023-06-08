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Фейк: белгородский губернатор Гладков просит ЧВК «Вагнер» «навести порядок в регионе»

8 июня 2023, 14:24
Фото: 1MI

Письмо от белгородского губернатора Гладкова Пригожину оказалось фейковым

В Сети распространяют документ, согласно которому Вячеслав Гладков якобы просит ЧВК «Вагнер» и Евгения Пригожина «навести порядок» в регионе. Однако письмо оказалось подделкой, пишет Telegram-канал «Война с фейками. Белгород».
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Фейк

Интернет пополнился ещё одним фейком. На этот раз в Сети появился документ о том, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков якобы попросил ЧВК «Вагнер» и Евгения Пригожина «навести порядок» в регионе.

Однако само письмо оказалось фейковым. Авторы документа сделали «официальное письмо» от имени главы региона, подделали его подпись, но забыли, что такой бланк использует администрация губернатора, а подписывает — замгубернатора Иван Будлов.

Письмо от главы региона выглядит по-другому: все реквизиты документа указываются не в левом верхнем углу, а в шапке письма и по ширине всего документа. Герб региона располагают строго посередине.

Фото: Telegram-канал «Война с фейками. Белгород»
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#Наталья Корявых#Фейк#Фейки#Документ#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Евгений Пригожин#ЧВК Вагнер#Поддельное письмо
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