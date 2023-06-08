Фейк: белгородский губернатор Гладков просит ЧВК «Вагнер» «навести порядок в регионе»

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Интернет пополнился ещё одним фейком. На этот раз в Сети появился документ о том, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков якобы попросил ЧВК «Вагнер» и Евгения Пригожина «навести порядок» в регионе.
Однако само письмо оказалось фейковым. Авторы документа сделали «официальное письмо» от имени главы региона, подделали его подпись, но забыли, что такой бланк использует администрация губернатора, а подписывает — замгубернатора Иван Будлов.
Письмо от главы региона выглядит по-другому: все реквизиты документа указываются не в левом верхнем углу, а в шапке письма и по ширине всего документа. Герб региона располагают строго посередине.