Два строящихся под Шебекино медицинских объекта попали в зону риска

По словам Иконникова, на сегодняшний день 17 объектов уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию, три объекта на рассмотрении в лицензионном отделе, остальные — на стадии получения документов в Роспотребнадзоре. Также два медицинских объекта находятся в зоне риска, по ним работа пока приостановлена. Речь идёт о медучреждениях в сёлах Устинка и Белянка Шебекинского горокруга.