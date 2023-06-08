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Два строящихся под Шебекино медицинских объекта попали в зону риска

8 июня 2023, 14:50
Фото: 1MI
На сегодняшнем брифинге министр здравоохранения региона Андрей Иконников рассказал об этапах ввода в эксплуатацию медицинских заведений на территории Белгородской области. По предварительным прогнозам, работы должны завершиться 30 июня.

По словам Иконникова, на сегодняшний день 17 объектов уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию, три объекта на рассмотрении в лицензионном отделе, остальные — на стадии получения документов в Роспотребнадзоре. Также два медицинских объекта находятся в зоне риска, по ним работа пока приостановлена. Речь идёт о медучреждениях в сёлах Устинка и Белянка Шебекинского горокруга.

Министр ответил и на вопрос по поводу строительства детской поликлиники №3 в Белгороде. Участок для объекта выбран и согласован, проект подобран по аналогии с положительными примерами других регионов. Главврач поликлиники совместно с сотрудниками минздрава выезжала на осмотр подобных объектов. Результат всех устроил. На данный момент документы по объекту находятся в министерстве строительства.

Ранее выбранная площадка для строительства не устроила главу региона Вячеслава Гладкова. Он поручил найти новую подходящую территорию. Власти согласовали строительство поликлиники в одной из частей троллейбусного парка.

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#Таисия Некрасова#Минздрав#Шебекинский горокруг#Белгородская область#Андрей иконников#Детская поликлиника
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