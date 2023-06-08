Два строящихся под Шебекино медицинских объекта попали в зону риска

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
По словам Иконникова, на сегодняшний день 17 объектов уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию, три объекта на рассмотрении в лицензионном отделе, остальные — на стадии получения документов в Роспотребнадзоре. Также два медицинских объекта находятся в зоне риска, по ним работа пока приостановлена. Речь идёт о медучреждениях в сёлах Устинка и Белянка Шебекинского горокруга.
Министр ответил и на вопрос по поводу строительства детской поликлиники №3 в Белгороде. Участок для объекта выбран и согласован, проект подобран по аналогии с положительными примерами других регионов. Главврач поликлиники совместно с сотрудниками минздрава выезжала на осмотр подобных объектов. Результат всех устроил. На данный момент документы по объекту находятся в министерстве строительства.
Ранее выбранная площадка для строительства не устроила главу региона Вячеслава Гладкова. Он поручил найти новую подходящую территорию. Власти согласовали строительство поликлиники в одной из частей троллейбусного парка.