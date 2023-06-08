Чефранова остаётся главврачом областной больницы Святителя Иоасафа ещё на год

В редакцию Бел.Ру поступила информация о том, что с главным врачом Белгородской областной больницы Святителя Иоасафа Жанной Чефрановой не будут продлевать трудовой договор. Мы попытались узнать, соответствует ли эта информация действительности и кто возглавит учреждение в случае её ухода с должности.