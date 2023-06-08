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Чефранова остаётся главврачом областной больницы Святителя Иоасафа ещё на год

8 июня 2023, 11:49
Фото: 1MI
С ней заключили срочный трудовой договор. Соответствующий приказ подписали в министерстве здравоохранения Белгородской области.

В редакцию Бел.Ру поступила информация о том, что с главным врачом Белгородской областной больницы Святителя Иоасафа Жанной Чефрановой не будут продлевать трудовой договор. Мы попытались узнать, соответствует ли эта информация действительности и кто возглавит учреждение в случае её ухода с должности.

На официальный запрос мы получили ответ из областного правительства. В нём сказано, что по приказу министерства здравоохранения Белгородской области от 1 июня 2023 года Жанну Чефранову с 5 июня 2023 года назначили на должность главного врача областной больницы Святителя Иоасафа.

С ней заключили срочный трудовой договор на один год.

Для справки. Срочный трудовой договор — договор, который определяет сроки временной работы, например: три недели, шесть месяцев, четыре года.

Для заключения такого договора должны быть веские основания. Все они прописаны в Трудовом кодексе. Первая группа оснований определяется характером занятости. Вторая должна включать обоюдное согласие сторон и определённые обстоятельства работы либо специфику деятельности сотрудника.

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#Кристина Семенчук#Главврач#Областная больница#Договор#Общество#Эксклюзив#Белгород#Жанна чефранова#Чефранова
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