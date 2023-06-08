Чефранова остаётся главврачом областной больницы Святителя Иоасафа ещё на год

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
В редакцию Бел.Ру поступила информация о том, что с главным врачом Белгородской областной больницы Святителя Иоасафа Жанной Чефрановой не будут продлевать трудовой договор. Мы попытались узнать, соответствует ли эта информация действительности и кто возглавит учреждение в случае её ухода с должности.
На официальный запрос мы получили ответ из областного правительства. В нём сказано, что по приказу министерства здравоохранения Белгородской области от 1 июня 2023 года Жанну Чефранову с 5 июня 2023 года назначили на должность главного врача областной больницы Святителя Иоасафа.
С ней заключили срочный трудовой договор на один год.
Для справки. Срочный трудовой договор — договор, который определяет сроки временной работы, например: три недели, шесть месяцев, четыре года.
Для заключения такого договора должны быть веские основания. Все они прописаны в Трудовом кодексе. Первая группа оснований определяется характером занятости. Вторая должна включать обоюдное согласие сторон и определённые обстоятельства работы либо специфику деятельности сотрудника.