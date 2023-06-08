Блогеры с миллионной аудиторией возмутились состоянием дорог в Ростовской области

Видео уже набрало 1,5 миллиона просмотров. Подписчики Карнавал начали высказывать свое мнение о ситуации с ростовскими дорогами. Так, «Блокнот Ростов» опубликовал комментарии граждан, которые жалуются на состояние дорог не в сельской местности, а непосредственно в донской столице. Горожане пишут, что им трудно передвигаться по областному центру из-за огромных ям с лужами, которые можно преодолеть только вплавь. При этом городские власти, по мнению населения, не принимают мер, только присылают отписки и дают ложные обещания о выделении средств из казны на ремонт дорог.