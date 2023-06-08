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Блогеры с миллионной аудиторией возмутились состоянием дорог в Ростовской области

8 июня 2023, 19:31
Фото: 1MI
На днях блогер Валя Карнавал приехала в Новобатайск, где она жила в детстве. Девушка во время поездки по ростовским дорогам запустила прямую трансляцию и откровенно рассказала об их состоянии.

Как сообщает rostovgazeta.ru, Карнавал уверяет, что за 21 год дорога в ее родном Кагальницком районе не ремонтировалась ни разу. Она отметила, что дорога всегда находилась в таком плачевном состоянии, сколько она себя помнит.

Видео уже набрало 1,5 миллиона просмотров. Подписчики Карнавал начали высказывать свое мнение о ситуации с ростовскими дорогами. Так, «Блокнот Ростов» опубликовал комментарии граждан, которые жалуются на состояние дорог не в сельской местности, а непосредственно в донской столице. Горожане пишут, что им трудно передвигаться по областному центру из-за огромных ям с лужами, которые можно преодолеть только вплавь. При этом городские власти, по мнению населения, не принимают мер, только присылают отписки и дают ложные обещания о выделении средств из казны на ремонт дорог.

О проблеме неудовлетворительного состояния дорог в Ростовской области за прошедшие два месяца неоднократно писали местные и федеральные издания. Этой темы коснулся даже президент, который проезжал через регион, но ситуация никак не меняется.

Стоит отметить, что региональный минтранс периодически оказывается в сводках УФАС. Недавно арбитражный суд подтвердил законность решения УФАС, который уличил министерство в содействии картельному сговору. Речь идет о том, что ведомство укрупнило закупки на обслуживание автодорог для того, чтобы добиться победы конкретных участников — ГУП РО «РостовАвтоДор» и ООО «Тацинское ДСУ». Стоит отметить, что в 2012–2020 годах в число руководителей первой компании входил Владимир Окунев, министр транспорта Ростовской области.

При этом представители ростовской администрации заявляют, что в течение последней пятилетки было реализовано несколько крупных инфраструктурных проектов, которые повысят уровень жизни в регионе. Они подчеркивают, что это прежде всего касается дорожной сферы.

Депутаты отчитались о завершении строительства южного подъезда. Также они отметили, что на финальной стадии находится возведение моста через Сухосоленовскую балку в Волгодонске, а буквально на днях будет запущен масштабный дорожный проект, который разгрузит Ростов-на-Дону, — новый обход Аксая по автодороге М-4 «Дон». Однако нет ни слова о том, по каким дорогам в действительности передвигаются жители региона.

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