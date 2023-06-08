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Белгородцы получат по 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества

8 июня 2023, 11:48
Фото: 1MI
Со следующей недели в регионе начнутся выплаты за частичную утрату имущества первой необходимости. Сумма составит по 50 тыс. рублей на каждого члена семьи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Выплаты

Со следующей недели в Белгородской области стартуют выплаты жителям Шебекинского и Грайворонского горокругов за частичную утрату имущества первой необходимости. Сумма составит 50 тыс. рублей на каждого члена семьи. Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, вскоре опубликуют порядок осуществления данных выплат.

«Мы постарались сделать всё, чтобы не было никаких дополнительных бюрократических формальностей. Понимаем, что жителям отселённых наших сёл и городов и так не просто, чтобы ходить и писать дополнительные заявления, выполнять другие бюрократические процедуры», — пояснил глава региона.

Также сообщается, что правительство РФ выделило региону средства для устройства белгородцев, покинувших дома из-за обстрелов, в пунктах временного размещения. Там их обеспечат питанием и всем необходимым.

Напомним, первые единоразовые выплаты по 10 тыс. рублей отселённые из-за обстрелов белгородцы начнут получать с 9 июня. Деньги выделило правительство РФ. На следующей неделе начнутся вторые единоразовые выплаты.

Белгородская область получила федеральные деньги на выплаты отселённым белгородцам
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#Наталья Корявых#Выплаты#Общество#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Приграничье#Деньги
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