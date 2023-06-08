Белгородцы получат по 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества

«Мы постарались сделать всё, чтобы не было никаких дополнительных бюрократических формальностей. Понимаем, что жителям отселённых наших сёл и городов и так не просто, чтобы ходить и писать дополнительные заявления, выполнять другие бюрократические процедуры», — пояснил глава региона.