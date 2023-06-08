Белгородский бизнесмен Владимир Тебекин обжаловал свой арест

Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), говорится в материалах Мещанского суда Москвы. Белгородцам грозит до 10 лет лишения свободы. Подробнее о том, что известно о бизнесменах, можно прочесть в нашем отдельном материале.