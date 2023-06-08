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Белгородский бизнесмен Владимир Тебекин обжаловал свой арест

8 июня 2023, 08:57
Фото: 1MI
Согласно информации по делу на сайте судов общей юрисдикции Москвы, Владимир Тебекин обжаловал дело об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как утверждается на сайте, Владимир Тебекин подал апелляционную жалобу в ходе дела об избрании меры пресечения в виде заключения его под стражу. Шестого июня жалоба была принята к рассмотрению.

Что касается Геннадий Бобрицкого, то решение по аналогичному делу заключения его под стражу уже вступило в силу — было это седьмого июня, утверждается на сайте. Подробности неизвестны. Судья в обоих случаях — Елена Каракешишева.

Напомним, что о задержании белгородских предпринимателей Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого регион узнал 2 июня. На следующий день, 3 июня, дела белгородцев рассмотрели в первой инстанции: Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайства следствия о заключении под стражу известных предпринимателей.

Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), говорится в материалах Мещанского суда Москвы. Белгородцам грозит до 10 лет лишения свободы. Подробнее о том, что известно о бизнесменах, можно прочесть в нашем отдельном материале.

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