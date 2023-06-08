Белгородские выпускники начали получать аттестаты

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
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Так, аттестаты получат более 9,5 тыс. девятиклассников и порядка 600 одиннадцатиклассников, не сдававших ОГЭ и ЕГЭ. Что касается выпускников школ Шебекинского округа, то им аттестаты вручат в управлении образования Белгорода.
Те девятиклассники, которые обучались очно, получат аттестаты до 24 июня —после завершения ОГЭ. Одиннадцатиклассники — аналогично, после сдачи ЕГЭ с 24 июня. А вот одиннадцатиклассники, которые обучались дистанционно, но приняли решение также сдавать ЕГЭ, получат аттестаты уже до 24 июня.
Также с 13 июня выпускники девятых классов, обучавшиеся в приграничных школах, смогут получить аттестаты с отличием. Ранее такую возможность для них не рассматривали, но после изменений в федеральный порядок выдачи документов ситуация изменилась.