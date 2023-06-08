Белгородские выпускники начали получать аттестаты

Те девятиклассники, которые обучались очно, получат аттестаты до 24 июня —после завершения ОГЭ. Одиннадцатиклассники — аналогично, после сдачи ЕГЭ с 24 июня. А вот одиннадцатиклассники, которые обучались дистанционно, но приняли решение также сдавать ЕГЭ, получат аттестаты уже до 24 июня.