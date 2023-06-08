Белгородская область приняла участие в «Неделе российского ритейла 2023»

По мнению Михаила Несветайло, необходимо разработать на федеральном уровне программу по субсидированию строительства и реконструкции рынков и ярмарок. Субсидирование может осуществляться как из федерального, так и из регионального бюджетов. Данная мера позволит осуществить комплексное развитие рынков, ярмарок и оптово-продовольственных рынков.