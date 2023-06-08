Белгородская область приняла участие в «Неделе российского ритейла 2023»

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
«Неделя российского ритейла 2023» является ключевым отраслевым мероприятием, на котором обсуждаются тренды развития розничной и оптовой торговли, определяются подходы государства к формированию «лица» современного рынка ритейла и поднимаются проблемы отрасли.
Форум собирает на одной площадке руководителей органов власти в сфере торговли, менеджмент ведущих торговых сетей, производителей, поставщиков, представителей банковской сферы, аналитиков и экспертов в сфере ритейла.
Организаторами форума выступают Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Российская Ассоциация Экспертов Рынка Ритейла (РАЭРР).
Во время мероприятия состоялась экспертная сессия «Оптовые и розничные рынки: проблемы, задачи и направления развития в новых экономических условиях». От Белгородской области на сессии выступила в качестве спикера Ирина Лазник, исполнительный директор «Ассоциации рынков и ярмарок Белгородской области». Модераторами сессии выступили Сиражудин Нуралиев, генеральный директор Союза рынков России, и Александр Лифинцев, представитель Минпромторга России.
В рамках выступления, подготовленного совместно с президентом «Ассоциации рынков и ярмарок Белгородской области» Михаилом Несветайло, поступило предложение разработать и принять общую программу по модернизации рыночно-ярмарочной сети во всех субъектах РФ.
Среди предложенных мер — и компенсация предпринимателям затрат на приобретение нестационарного торгового объекта, предназначенного для размещения в местности с малочисленным населением, установление нулевой процентной ставки по налогу на здания и земельные участки для собственников потребительских рынков.
По мнению Михаила Несветайло, необходимо разработать на федеральном уровне программу по субсидированию строительства и реконструкции рынков и ярмарок. Субсидирование может осуществляться как из федерального, так и из регионального бюджетов. Данная мера позволит осуществить комплексное развитие рынков, ярмарок и оптово-продовольственных рынков.
Кроме этого, по аналогии с торговыми центрами следует разрешить на потребительских рынках продажу алкогольной продукции, а также отменить или доработать новые правила убоя домашнего скота, которые значительно ограничивают права фермеров на реализацию произведённой продукции, так как соблюдение новых правил значительно снижает рентабельность данной деятельности.
«Предлагаю совместно с Центросоюзом России и Союзом рынков России согласовать и предложить Правительству РФ проект изменений в законодательство, содержащий перечень мер, направленных на развитие потребительских рынков», — подытожила Ирина Лазник.
После выступления участники экспертной сессии призвали проработать озвученные предложения белгородской делегации.