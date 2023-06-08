Белгородская область получила федеральные деньги на выплаты отселённым белгородцам

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
С 9 июня отселённые белгородцы начнут получать первые единоразовые выплаты в размере 10 тыс. рублей. Белгородской области уже выделили деньги от федерального правительства. Сегодня их перечисляют в банки.
О помощи власти региона договорились с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Губернатор Вячеслав Гладков доложил ему о ситуации в Белгородской области. Мишустин заверил, что решение принято и помощь белгородцам окажут. На следующей неделе начнутся вторые единоразовые выплаты.
«Постараюсь максимально быстро опубликовать порядок осуществления данных выплат. Мы постарались сделать всё, чтобы не было никаких дополнительных бюрократических формальностей», — заявил глава региона.
Гладков также отметил, что понимает, что жителям отселённых населённых пунктов и так тяжело, чтобы ещё дополнительно ходить и писать заявления. Всё, что зависит от властей, постараются сделать максимально быстро, заключил губернатор.
Накануне стали известны суммы выплат для жителей Шебекинского горокруга. Для жителей округа предусмотрены выплаты в размере 10 тыс. рублей. Шебекинцам из населённых пунктов, в которые въезд закрыт, выплатят по 50 тыс. рублей.