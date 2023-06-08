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Белгородская область получила федеральные деньги на выплаты отселённым белгородцам

8 июня 2023, 06:44
Фото: 1MI
С 9 июня отселённые белгородцы начнут получать первые единоразовые выплаты по 10 тыс. рублей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Сегодня средства перечислят банкам.
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Выплаты

С 9 июня отселённые белгородцы начнут получать первые единоразовые выплаты в размере 10 тыс. рублей. Белгородской области уже выделили деньги от федерального правительства. Сегодня их перечисляют в банки.

О помощи власти региона договорились с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Губернатор Вячеслав Гладков доложил ему о ситуации в Белгородской области. Мишустин заверил, что решение принято и помощь белгородцам окажут. На следующей неделе начнутся вторые единоразовые выплаты.

«Постараюсь максимально быстро опубликовать порядок осуществления данных выплат. Мы постарались сделать всё, чтобы не было никаких дополнительных бюрократических формальностей», — заявил глава региона.

Гладков также отметил, что понимает, что жителям отселённых населённых пунктов и так тяжело, чтобы ещё дополнительно ходить и писать заявления. Всё, что зависит от властей, постараются сделать максимально быстро, заключил губернатор.

Накануне стали известны суммы выплат для жителей Шебекинского горокруга. Для жителей округа предусмотрены выплаты в размере 10 тыс. рублей. Шебекинцам из населённых пунктов, в которые въезд закрыт, выплатят по 50 тыс. рублей.

Стали известны суммы выплат для жителей Шебекинского горокруга
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#Наталья Корявых#Выплаты#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Михаил мишустин#Правительство#Отселённые#Деньги#Общество
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