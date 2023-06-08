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Адвокат Палымова: С Тебекиным и Бобрицким не знакома и никогда не общалась

8 июня 2023, 07:36
Фото: 1MI

Адвокат Елена Палымова сообщила, что не защищает бизнесменов Тебекина и Бобрицкого

Адвокат экс-мэра Белгорода Антона Иванова Елена Палымова сообщила Бел.Ру, что не является защитником Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого. Ранее в социальных сетях юрист публиковала отчёт о работе по делу, в котором некоторые увидели намеки на дело белгородских бизнесменов.

На вопрос Бел.Ру, связана ли она с делом Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого, адвокат Елена Палымова ответила следующее:

Я не являюсь защитником ни господина Тебекина, ни господина Бобрицкого. С ними лично не знакома и никогда не общалась.

Тем не менее, догадки о связи с ними частично подтвердились: юрист сообщила, что является защитником другого фигуранта данного уголовного дела. Сообщать журналистам, кого она имеет в виду, Палымова отказалась. По её словам, заявки на публичность от её доверителя не поступало, а сам он сейчас находится дома.

Это для меня главное. Лично забрала его с суда после избрания меры пресечения, привезла к себе в московский офис и передала в руки родственникам.
Елена Палымова

Отметим, что ранее Елена Палымова опубликовала в социальных сетях пост. В нём адвокат рассказывала об активной работе её команды в пятницу 2 июня: в этот же день стало известно о задержании Тебекина и Бобрицкого. В сообщении Палымовой также фигурировал Мещанский районный суд Москвы. В конце женщина добавила, что гордится работой своей команды.

Ранее Палымова была адвокатом экс-мэра Антона Иванова. Последнего подозревают в коррупции: подробности дела и судебного заседания по нему можно узнать в нашем отдельном материале. Что касается сотрудничества Иванова и Палымовой, то оно затем прекратилось: по словам адвоката, претензий друг к другу у них нет, а инициатором разрыва выступила она.

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