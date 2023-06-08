Адвокат Палымова: С Тебекиным и Бобрицким не знакома и никогда не общалась

Тем не менее, догадки о связи с ними частично подтвердились: юрист сообщила, что является защитником другого фигуранта данного уголовного дела. Сообщать журналистам, кого она имеет в виду, Палымова отказалась. По её словам, заявки на публичность от её доверителя не поступало, а сам он сейчас находится дома.