Адвокат Палымова: С Тебекиным и Бобрицким не знакома и никогда не общалась

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
На вопрос Бел.Ру, связана ли она с делом Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого, адвокат Елена Палымова ответила следующее:
Я не являюсь защитником ни господина Тебекина, ни господина Бобрицкого. С ними лично не знакома и никогда не общалась.
Тем не менее, догадки о связи с ними частично подтвердились: юрист сообщила, что является защитником другого фигуранта данного уголовного дела. Сообщать журналистам, кого она имеет в виду, Палымова отказалась. По её словам, заявки на публичность от её доверителя не поступало, а сам он сейчас находится дома.
Это для меня главное. Лично забрала его с суда после избрания меры пресечения, привезла к себе в московский офис и передала в руки родственникам.
Елена Палымова
Отметим, что ранее Елена Палымова опубликовала в социальных сетях пост. В нём адвокат рассказывала об активной работе её команды в пятницу 2 июня: в этот же день стало известно о задержании Тебекина и Бобрицкого. В сообщении Палымовой также фигурировал Мещанский районный суд Москвы. В конце женщина добавила, что гордится работой своей команды.
Ранее Палымова была адвокатом экс-мэра Антона Иванова. Последнего подозревают в коррупции: подробности дела и судебного заседания по нему можно узнать в нашем отдельном материале. Что касается сотрудничества Иванова и Палымовой, то оно затем прекратилось: по словам адвоката, претензий друг к другу у них нет, а инициатором разрыва выступила она.