Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
33 детские и спортивные площадки обновят в Белгороде в 2023 году. Часть площадок обустроят по программе инициативного бюджетирования «Решаем вместе», в частности, в районе «Русича» и на улице Набережной.
Большую часть объектов приведут в порядок во дворах многоквартирных домов в рамках комплексного благоустройства территорий. В список вошли те объекты, которые долго ожидают обновления: площадки на Октябрьской, 63 и 63а, Мокроусова, 9, Богдана Хмельницкого, 136 и 140.
Территории, которые обновят, осмотрел мэр Валентин Демидов. По его словам, будут наводить порядок и на тех площадках, которые нуждаются в ремонте — это 20% от общего числа.