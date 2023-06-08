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33 детские и спортивные площадки обновят в Белгороде в 2023 году

8 июня 2023, 09:47
Фото: 1MI
Часть площадок обустроят по программе инициативного бюджетирования «Решаем вместе», сообщили в мэрии.

33 детские и спортивные площадки обновят в Белгороде в 2023 году. Часть площадок обустроят по программе инициативного бюджетирования «Решаем вместе», в частности, в районе «Русича» и на улице Набережной.

Большую часть объектов приведут в порядок во дворах многоквартирных домов в рамках комплексного благоустройства территорий. В список вошли те объекты, которые долго ожидают обновления: площадки на Октябрьской, 63 и 63а, Мокроусова, 9, Богдана Хмельницкого, 136 и 140.

Территории, которые обновят, осмотрел мэр Валентин Демидов. По его словам, будут наводить порядок и на тех площадках, которые нуждаются в ремонте — это 20% от общего числа.

Детские площадки в Белгородской области приведут в порядок к 1 мая
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#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Валентин Демидов#Детские площадки#Спортивные площадки#Площадки#Решаем вместе
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