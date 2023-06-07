Взрыв аммиакопровода в Харьковской области: есть ли опасность для Белгорода?

Завкафедрой общей химии института фармации, химии и биологии Ольга Лебедева пояснила, что аммиак не является сверхтоксичным и его вдыхание в небольших количествах не вызывает отравления. Опасность имеется только при высоких концентрациях. Облако рассасывается, а аммиак постепенно улетучивается.