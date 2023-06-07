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Взрыв аммиакопровода в Харьковской области: есть ли опасность для Белгорода?

7 июня 2023, 11:57
Фото: Telegram-канал Mash

Учёные оценили опасность взрыва аммиакопровода в Харьковской области для белгородцев

В районе Масютовки произошёл взрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса. Напрямую до границы с Россией это примерно 90 км. За комментариями журналисты Telegram-канала «Белгород №1» обратились в НИУ «БелГУ».
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Взрыв

ВСУ подорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса в Харьковской области. Взрыв произошёл в районе Масютовки. Напрямую от границы с Россией это примерно 90 км. В НИУ «БелГУ» объяснили, есть ли опасность для Белгородской области.

Завкафедрой общей химии института фармации, химии и биологии Ольга Лебедева пояснила, что аммиак не является сверхтоксичным и его вдыхание в небольших количествах не вызывает отравления. Опасность имеется только при высоких концентрациях. Облако рассасывается, а аммиак постепенно улетучивается.

«Осадки после такого облака будут щелочные, но это не будет высокощелочной дождь. Кислотный дождь опаснее», — объяснила Лебедева.

Ситуацию также прокомментировали в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, взрыв произошёл из-за деятельности диверсионно-разведывательной группы. Пострадавшие есть среди мирного населения. Им оказали необходимую помощь.

«В настоящее время через повреждённые участки трубопровода идёт стравливание остатков аммиака с украинской территории», — добавили в министерстве.

Также известно, что среди российских военнослужащих никто не пострадал.

Видео: Telegram-канал Mash
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