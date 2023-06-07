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ВСУ продолжают бить по жилым массивам Шебекино

7 июня 2023, 08:57
Фото: 1MI

По Шебекинскому горокругу за день выпустили 460 боеприпасов

Число пострадавших домов и машин в городе пока не могут уточнить. Известно также, что пострадал один сельхозобъект, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Обстрелы города продолжаются и сегодня.
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Обстрел

6 июня ВСУ выпустили по Шебекинскому горокругу 460 различных боеприпасов. С беспилотников 26 раз сбросили взрывные устройства. Пострадавших нет.

В самом Шебекино под ударом в основном оказались жилые массивы. Пока точно неизвестно, сколько пострадало домов и машин. Повреждения получил сельхозобъект.

Безлюдовку накануне обстреляли снарядами «Града» — в одном доме выбиты окна. Под обстрел попали хутор Гордюшкин и село Сурково — обошлось без пострадавших.

В Новой Таволжанке за день зафиксировали 57 прилётов — повреждения есть в десяти домах. По Мурому выпустили 15 артснарядов — пострадали три дома.

Обстрелы продолжаются и сегодня, 7 июня. С утра, судя по рассылке МЧС, под огнём были Шебекино и Муром.

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