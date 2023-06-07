ВСУ продолжают бить по жилым массивам Шебекино

По Шебекинскому горокругу за день выпустили 460 боеприпасов

Число пострадавших домов и машин в городе пока не могут уточнить. Известно также, что пострадал один сельхозобъект, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Обстрелы города продолжаются и сегодня.