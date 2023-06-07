ВСУ обстреляли «Градами» шебекинское село: снаряды упали в районе школы, ДК и домов

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Под обстрел ВСУ попало село Графовка в Шебекинском горокруге. В результате попадания снаряда во двор жилого дома повреждения получили хозпостройка и забор. Осколками посекло фасады и окна в ещё двух частных домах.
Известно, что населённый пункт обстреляли «Градами». Снаряды попали не только в частный сектор — часть из них упала в районе школы и Дома культуры. Обошлось без пострадавших.
На месте происшествия работают оперативные службы.
Отметим, что с утра под огнём ВСУ в Шебекинском горокруге находились Муром, Терезовка, Нижнее Берёзово-Второе, Маломихайловка и Шебекино. Очевидцы сообщили о пожаре в горокруге: дым был виден даже в Белгороде.