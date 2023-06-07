ВСУ обстреляли «Градами» шебекинское село: снаряды упали в районе школы, ДК и домов

Отметим, что с утра под огнём ВСУ в Шебекинском горокруге находились Муром, Терезовка, Нижнее Берёзово-Второе, Маломихайловка и Шебекино. Очевидцы сообщили о пожаре в горокруге: дым был виден даже в Белгороде.