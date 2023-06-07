Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Изображение материала

ВСУ обстреляли «Градами» шебекинское село: снаряды упали в районе школы, ДК и домов

7 июня 2023, 10:55
Фото: Telegram-канал "Жесть Белгород"

ВСУ обстреляли «Градами» Графовку в Шебекинском горокруге

В результате попадания во двор жилого дома пострадали хозпостройка и забор, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Осколками посекло фасады и окна ещё в двух зданиях.
Сюжет
Обстрел

Под обстрел ВСУ попало село Графовка в Шебекинском горокруге. В результате попадания снаряда во двор жилого дома повреждения получили хозпостройка и забор. Осколками посекло фасады и окна в ещё двух частных домах.

Известно, что населённый пункт обстреляли «Градами». Снаряды попали не только в частный сектор — часть из них упала в районе школы и Дома культуры. Обошлось без пострадавших.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Отметим, что с утра под огнём ВСУ в Шебекинском горокруге находились Муром, Терезовка, Нижнее Берёзово-Второе, Маломихайловка и Шебекино. Очевидцы сообщили о пожаре в горокруге: дым был виден даже в Белгороде.

Белгородцы просят списать штрафы ГИБДД с водителей, спасавших людей из-под обстрелов
Узнать подробнее
Читайте также:
Часть домов в белгородском селе осталась без газа из-за обстрелаК изолированным из-за обстрелов шебекинцам запустят автолавкуВ Сети появились фото разрушений в Новой Таволжанке после обстрелов ВСУ
#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Град#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Графовка#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Взрыв аммиакопровода в Харьковской области: есть ли опасность для Белгорода?
Сегодня, 11:57
Подозреваемый в производстве сидра-убийцы бизнесмен оказался из Белгородской области
Сегодня, 08:52
Закрытые подвалы и животные: участники белгородской самообороны рассказали о Шебекино
Сегодня, 08:26
Ожидать ли массовые увольнения и рост цен на услуги такси в Белгородской области
Сегодня, 09:48
Шебекино накрыли из РСЗО «Град»: на территории промзоны пожар
Сегодня, 11:11
Вандалы нарисовали граффити на стенде с погибшим в СВО белгородцем
Сегодня, 12:46