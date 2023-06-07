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Владимир Тебекин пропал с сайта белгородского реготделения «Единой России»

7 июня 2023, 13:10
Фото: Bel.ru
С сайта Белгородского регионального отделения «Единой России» исчезла страница, на которой была описана деятельность Владимира Тебекина. На это обратили внимание журналисты «Фонаря».

Ранее влиятельный бизнесмен Владимир Тебекин входил в президиум регионального политического совета партии. Известно, что в 2018 году в ходе тайного голосования его кандидатуру единогласно поддержали все члены регионального политсовета. Также Тебекин был закреплён куратором шебекинского отделения партии: напомним, что основную деятельность бизнесмен вёл именно в этом горокруге.

В разделе «Лица партии» предпринимателя уже нет. С помощью вебархива удалось подтвердить факт того, что ранее, в 2022 году, страница Тебекина на сайте «Единой России» существовала. Теперь же при переходе из поисковиков открывается ошибка 404, заметили журналисты.

Страничка Тебекина по запросу в сетиСтраничка Тебекина по запросу в сети
Страничка Тебекина до событий этого годаСтраничка Тебекина до событий этого года
Страничка СавченкоСтраничка Савченко
Страничка Тебекина по запросу в сети
Фото: скриншот belgorod.er.ru

Последняя новость о Тебекине на сайте региональной «Единой России» датируется 7 сентября 2022 года. В ней рассказывается об открытии нового спортивного зала в Яковлевском горокруге и говорится, что за вклад в развитие спорта в регионе президента благотворительного фонда «Айсберг» Тебекина поблагодарили местные депутаты.

Дополнение. После публикации этого материала с Бел.Ру связался представитель регионального отделения партии. Он сообщил, что членом президиума регионального политсовета Тебекин не является уже с 2022 года. Кроме того, его членство в партии «по уставу» приостановили из-за уголовного дела: если вину Тебекина не докажут, то оно возобновится.

Как стало известно Бел.Ру, белгородских бизнесменов Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого подозревают в совершении серии экономических преступлений. Задержали их сотрудники ФСБ. Подробнее о деятельности Тебекина в регионе можно прочесть в нашем материале.

Предпринимателей Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого заключили под стражу
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