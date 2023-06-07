Владимир Тебекин пропал с сайта белгородского реготделения «Единой России»

Дополнение. После публикации этого материала с Бел.Ру связался представитель регионального отделения партии. Он сообщил, что членом президиума регионального политсовета Тебекин не является уже с 2022 года. Кроме того, его членство в партии «по уставу» приостановили из-за уголовного дела: если вину Тебекина не докажут, то оно возобновится.