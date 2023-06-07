В Шебекино остались меньше трёх тысяч жителей

Posted Вчера, 20:50
Published Вчера, 20:50
Modified Вчера, 20:52
Updated Вчера, 20:52
До начала СВО население Шебекино насчитывало порядка 40 тысяч человек. Теперь, после непрекращающихся обстрелов, ежедневных разрушений и растущим до отселения количеством жертв, в городе практически никого не осталось. Меньше трёх тысяч жителей отказывается покидать свои дома. По последним данным главы округа Владимира Жданова, остались на территории населённого пункта около 2 700 шебекинцев.
Предварительно, за последние две недели в результате обстрелов пострадали 67 многоквартирных дома. Это порядка полутора тысяч квартир. В Шебекино нет света.
Главной задачей перед собой глава округа Владимир Жданов ставит восстановление инфраструктуре в городе: подачу воды, света и газа.