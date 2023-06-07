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Published Вчера, 20:50

Modified Вчера, 20:52

Updated Вчера, 20:52

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В Шебекино остались меньше трёх тысяч жителей

7 июня 2023, 20:50
Фото: RT
В городе из-за регулярных обстрелов практически никого не осталось. На место выехали глава округа Владимир Жданов вместе с корреспондентом RT.
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СВО

До начала СВО население Шебекино насчитывало порядка 40 тысяч человек. Теперь, после непрекращающихся обстрелов, ежедневных разрушений и растущим до отселения количеством жертв, в городе практически никого не осталось. Меньше трёх тысяч жителей отказывается покидать свои дома. По последним данным главы округа Владимира Жданова, остались на территории населённого пункта около 2 700 шебекинцев.

Предварительно, за последние две недели в результате обстрелов пострадали 67 многоквартирных дома. Это порядка полутора тысяч квартир. В Шебекино нет света.

Главной задачей перед собой глава округа Владимир Жданов ставит восстановление инфраструктуре в городе: подачу воды, света и газа.

Видео: RT
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#Алина Харина#Приграничье#Обстрел ВСУ#Разрушения#Спецоперация#СВО#Шебекино#Владимир Жданов#Видео
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