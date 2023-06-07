В Шебекино остались меньше трёх тысяч жителей

До начала СВО население Шебекино насчитывало порядка 40 тысяч человек. Теперь, после непрекращающихся обстрелов, ежедневных разрушений и растущим до отселения количеством жертв, в городе практически никого не осталось. Меньше трёх тысяч жителей отказывается покидать свои дома. По последним данным главы округа Владимира Жданова, остались на территории населённого пункта около 2 700 шебекинцев.