Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Изображение материала

В пункте временного размещения для шебекинцев в Белгороде остаётся около 200 человек

7 июня 2023, 14:25
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
В городе работает один ПВР. Здесь в основном находятся пожилые люди, а также дети. По прибытии шебекинцев регистрируют и передают информацию для последующего расселения — в общежитиях Белгорода или в других городах региона и страны, сообщили в пресс-службе мэрии.
Сюжет
Пвр

В Белгороде остаётся один пункт временного размещения (ПВР) для отселённых жителей Шебекинского горокруга. Здесь находится около 200 человек. В основном это пожилые люди. Также в ПВР находится около 30 детей.

Здесь шебекинцы после приезда в Белгород ожидают последующего расселения. В ПВР работает аналитический центр: прибывших регистрируют и передают информацию по переезду. Шебекинцев могут расселить в студенческих общежитиях Белгорода. Жителей горокруга готовы принять также в других городах региона и страны: Старом Осколе, Губкине, Туле, Воронеже. После сбора информации формируются группы, а затем переселенцев отправляют к пункту назначения на автобусах.

До этого времени в ПВР шебекинцы могут получить горячее питание, предметы первой необходимости, помощь от медиков, психологов и других специалистов.

Напомним, что самый крупный ПВР изначально развернули на базе многофункциональной арены в Белгороде. Однако на этой неделе стало известно, что больше здесь людей принимать не будут.

Шебекинцев перестают принимать в ПВР в «Белгород-Арене»
Узнать подробнее
Читайте также:
302 человека из Шебекинского округа разместили в ПВР в других регионах РоссииВ ПВР в Белгороде продолжают приезжать жители Шебекино и приграничьяШебекинцев, которые сейчас находятся в ПВР, переселят в более комфортные условия
#Инна Рогова#Приграничье#Пвр#Переселенцы#Пенсионеры#Дети#Расселение#Общество#Спецоперация#Новости Белгорода#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Белгород#Шебекино
Подпишитесь
Как работает пункт приёма гуманитарной помощи жителям приграничья в Белгороде
Сегодня, 13:48
Владимир Тебекин пропал с сайта белгородского реготделения «Единой России»
Сегодня, 13:10
Закрытые подвалы и животные: участники белгородской самообороны рассказали о Шебекино
Сегодня, 08:26
Против экс-главы Вейделевского района Тарасенко возбудили ещё одно уголовное дело
Сегодня, 13:43
Гладков посетил Новую Таволжанку: видео
Сегодня, 18:00
Что нужно жителям Шебекинского округа для получения выплат?
Сегодня, 17:22