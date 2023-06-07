В пункте временного размещения для шебекинцев в Белгороде остаётся около 200 человек

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
В Белгороде остаётся один пункт временного размещения (ПВР) для отселённых жителей Шебекинского горокруга. Здесь находится около 200 человек. В основном это пожилые люди. Также в ПВР находится около 30 детей.
Здесь шебекинцы после приезда в Белгород ожидают последующего расселения. В ПВР работает аналитический центр: прибывших регистрируют и передают информацию по переезду. Шебекинцев могут расселить в студенческих общежитиях Белгорода. Жителей горокруга готовы принять также в других городах региона и страны: Старом Осколе, Губкине, Туле, Воронеже. После сбора информации формируются группы, а затем переселенцев отправляют к пункту назначения на автобусах.
До этого времени в ПВР шебекинцы могут получить горячее питание, предметы первой необходимости, помощь от медиков, психологов и других специалистов.
Напомним, что самый крупный ПВР изначально развернули на базе многофункциональной арены в Белгороде. Однако на этой неделе стало известно, что больше здесь людей принимать не будут.