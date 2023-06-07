В пункте временного размещения для шебекинцев в Белгороде остаётся около 200 человек

Здесь шебекинцы после приезда в Белгород ожидают последующего расселения. В ПВР работает аналитический центр: прибывших регистрируют и передают информацию по переезду. Шебекинцев могут расселить в студенческих общежитиях Белгорода. Жителей горокруга готовы принять также в других городах региона и страны: Старом Осколе, Губкине, Туле, Воронеже. После сбора информации формируются группы, а затем переселенцев отправляют к пункту назначения на автобусах.