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Published Сегодня, 09:34

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В минобре не прогнозируют отток выпускников школ из Белгородской области

7 июня 2023, 09:34
Фото: 1MI
Информацию озвучила замминистра образования Виктория Нелюбова.

В минобре не фиксируют большой отток выпускников 9 — 11-х классов из Белгородской области.

Прогнозировать сложно. Сейчас из анализа динамики отъезжающих мы можем сказать, что у нас нет большого оттока выпускников. Ключевая задача университетов — закрыть бюджетные места. Безусловно, может быть снижен объём на платное обучение за счёт внебюджетных источников, но это не так критично.
Виктория Нелюбова

Также замминистра отметила, что миноборазования и вузы проводили большие родительские собрания с приграничными муниципалитетами. Всем рассказывали об особенностях приёмной кампании: «Традиционное ЕГЭ — оно более понятное, но вступительных испытаний бояться не стоит. Вузы готовы, и хочется верить, что все бюджетные места нам удастся закрыть».

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#Алина Харина#Вузы#Поступление#Экзамены#Образование#Белгородская область#Виктория нелюбова
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