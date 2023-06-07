В минобре не прогнозируют отток выпускников школ из Белгородской области

Также замминистра отметила, что миноборазования и вузы проводили большие родительские собрания с приграничными муниципалитетами. Всем рассказывали об особенностях приёмной кампании: «Традиционное ЕГЭ — оно более понятное, но вступительных испытаний бояться не стоит. Вузы готовы, и хочется верить, что все бюджетные места нам удастся закрыть».