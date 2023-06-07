В минобре не прогнозируют отток выпускников школ из Белгородской области

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
В минобре не фиксируют большой отток выпускников 9 — 11-х классов из Белгородской области.
Прогнозировать сложно. Сейчас из анализа динамики отъезжающих мы можем сказать, что у нас нет большого оттока выпускников. Ключевая задача университетов — закрыть бюджетные места. Безусловно, может быть снижен объём на платное обучение за счёт внебюджетных источников, но это не так критично.
Виктория Нелюбова
Также замминистра отметила, что миноборазования и вузы проводили большие родительские собрания с приграничными муниципалитетами. Всем рассказывали об особенностях приёмной кампании: «Традиционное ЕГЭ — оно более понятное, но вступительных испытаний бояться не стоит. Вузы готовы, и хочется верить, что все бюджетные места нам удастся закрыть».