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В Белгороде простятся с игроком «Салюта» Михаилом Монголиным

7 июня 2023, 08:15
Фото: 1MI
Церемония прощания с легендарным игроком футбольного клуба пройдёт 7 июня с 13:00 до 13:30, уточняет Telegram-канал «Белгородские подробности». О смерти Монголина накануне сообщили в региональной федерации футбола.
Сюжет
Футбол

Ушёл из жизни легендарный игрок белгородского «Салюта» Михаил Монголин. Церемония прощания с ним состоится сегодня, 7 июня, с 13:00 до 13:30. Попрощаться с футболистом белгородцы смогут на стадионе «Салют».

Михаил Викторович был одним из лучших бомбардиров клуба. Он выступал за белгородскую команду в период с 1973 по 1982 годы. За это время футболист забил 97 мячей.

Отметим, что Михаил Монголин скончался на 69-м году жизни.

Михаил МонголинМихаил Монголин
Михаил Монголин
Фото: www.ff31.ru
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#Наталья Корявых#Общество#Спорт#Белгородская область#Белгород#Футбол#Футболист#Фк салют#Прощание#Новости Белгорода#Михаил Монголин
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