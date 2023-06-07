В Белгороде простятся с игроком «Салюта» Михаилом Монголиным

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Ушёл из жизни легендарный игрок белгородского «Салюта» Михаил Монголин. Церемония прощания с ним состоится сегодня, 7 июня, с 13:00 до 13:30. Попрощаться с футболистом белгородцы смогут на стадионе «Салют».
Михаил Викторович был одним из лучших бомбардиров клуба. Он выступал за белгородскую команду в период с 1973 по 1982 годы. За это время футболист забил 97 мячей.
Отметим, что Михаил Монголин скончался на 69-м году жизни.