Ученик на дистанте не всегда хуже: упал ли в Белгородской области уровень образования

Во время брифинга у замминистра образования Виктории Нелюбовой поинтересовались, действительно ли столичные вузы с неохотой принимают студентов после дистанционного обучения в школах. Замминистра отметила, что в большинстве вузов ещё не началась приёмная кампания. Она начнётся после того, как школьники получат аттестаты.