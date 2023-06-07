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Ученик на дистанте не всегда хуже: упал ли в Белгородской области уровень образования

7 июня 2023, 11:30
Фото: 1MI

В минобре высказались об уровне образования белгородских школьников после дистанта

Замминистра образования Виктория Нелюбова подчеркнула, что падения качества образования в регионе во время дистанционного обучения не зафиксировали.

Во время брифинга у замминистра образования Виктории Нелюбовой поинтересовались, действительно ли столичные вузы с неохотой принимают студентов после дистанционного обучения в школах. Замминистра отметила, что в большинстве вузов ещё не началась приёмная кампания. Она начнётся после того, как школьники получат аттестаты.

Если абитуриент выбрал для себя какой-то московский или питерский университет, он успешно сдал ЕГЭ либо сдал успешно вступительные испытания, то формально нет никаких оснований, чтобы такого ребёнка не принять.
Виктория Нелюбова

Также Нелюбова отметила, что университетское образование в определённой степени базируется на школьном: «Это не означает, что ребёнок, который учился дистанционно, хуже или лучше остальных. Результаты промежуточных пробников ЕГЭ подтверждают, что падения качества образования не было».

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#Алина Харина#Дистанционка#Вузы#Поступление#Образование#Белгородская область#Виктория нелюбова
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