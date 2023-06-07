Турция, ОАЭ, а может, Сочи? Куда россиянам лучше отправиться на отдых

На отдых в ОАЭ тоже придётся копить. И это несмотря на то, что в мае туры в ОАЭ подешевели по сравнению с апрелем в среднем на 9%. Если сопоставить с прошлогодними показателями, цены выросли всего на 7,5%. Но даже так выходит дорого, ведь демократичность цен — весьма условная.