Турция, ОАЭ, а может, Сочи? Куда россиянам лучше отправиться на отдых

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Цены на отдых на разных курортах растут. В Турцию россияне смогут отправиться за баснословные 200 тыс. рублей. Средний счёт на семью из четырёх человек составит 253 тыс. рублей.
Однако спрос рождает предложение. Туры в Турцию из России в I квартале 2023 года люди покупали почти в 1,5 раза чаще, чем в прошлом году. Найти туры дешевле 190 тыс. рублей, где «всё включено», практически нереально, пишет издание.
На отдых в ОАЭ тоже придётся копить. И это несмотря на то, что в мае туры в ОАЭ подешевели по сравнению с апрелем в среднем на 9%. Если сопоставить с прошлогодними показателями, цены выросли всего на 7,5%. Но даже так выходит дорого, ведь демократичность цен — весьма условная.
Тяжело и с турами в Египет. Прошлой зимой он стал самой популярной страной для российских туристов. Но турпоток высокий и из других стран. У владельцев отелей попросту закончились места. Выбор в категории до 200 тыс. рублей побольше, но это скромные отели «три звезды» и с не самыми лучшими отзывами.
Сэкономить не получится и на российских курортах. Места в популярных отелях на Черноморском побережье на первую половину лета закончились ещё в мае. Платить за «всё включено» придётся, как в Турции. Не спасёт и Крым. И дело не только в ценах, но и в недавних событиях на Каховской ГЭС.