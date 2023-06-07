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Published Сегодня, 13:53

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Турция, ОАЭ, а может, Сочи? Куда россиянам лучше отправиться на отдых

7 июня 2023, 13:53
Фото: 1MI
Цены на отдых выросли не только в Турции, но и на других курортах. В Сочи тем временем отпуск выходит дороже, чем за границей. Подробности сообщают «Новые известия».
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Отдых

Цены на отдых на разных курортах растут. В Турцию россияне смогут отправиться за баснословные 200 тыс. рублей. Средний счёт на семью из четырёх человек составит 253 тыс. рублей.

Однако спрос рождает предложение. Туры в Турцию из России в I квартале 2023 года люди покупали почти в 1,5 раза чаще, чем в прошлом году. Найти туры дешевле 190 тыс. рублей, где «всё включено», практически нереально, пишет издание.

На отдых в ОАЭ тоже придётся копить. И это несмотря на то, что в мае туры в ОАЭ подешевели по сравнению с апрелем в среднем на 9%. Если сопоставить с прошлогодними показателями, цены выросли всего на 7,5%. Но даже так выходит дорого, ведь демократичность цен — весьма условная.

Тяжело и с турами в Египет. Прошлой зимой он стал самой популярной страной для российских туристов. Но турпоток высокий и из других стран. У владельцев отелей попросту закончились места. Выбор в категории до 200 тыс. рублей побольше, но это скромные отели «три звезды» и с не самыми лучшими отзывами.

Сэкономить не получится и на российских курортах. Места в популярных отелях на Черноморском побережье на первую половину лета закончились ещё в мае. Платить за «всё включено» придётся, как в Турции. Не спасёт и Крым. И дело не только в ценах, но и в недавних событиях на Каховской ГЭС.

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#Наталья Корявых#Отдых#Общество#Россия#Турция#Оаэ#Египет#Туры#Цены
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