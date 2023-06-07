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Студентам из Шебекинского округа могут упростить госаттестацию

7 июня 2023, 12:38
Фото: 1MI
Формат рассмотрит региональное министерство образования совместно с Минпросвещения РФ.

Как отметила замминистра образования Виктория Нелюбова, в колледжах и вузах области ещё сохраняется дистанционный формат обучения. В настоящий момент Минпросвещения РФ рассматривает формат, при котором будет упрощено проведение государственной итоговой аттестации для студентов из Шебекинского округа.

Большая часть университетов постаралась забрать ребят к себе в общежития и предоставили всё, чтобы они своевременно и успешно завершили учебный год. Я думаю, что никаких сложностей не должно быть.
Виктория Нелюбова

Также Нелюбова отметила, что в школах учебный процесс уже завершён. В настоящий момент главная задача — сдать ЕГЭ ребятам, которые выбрали экзамены для поступления в вуз.

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#Алина Харина#Белгородские студенты#Вузы#Экзамены#Образование#Шебекинский горокруг#Виктория нелюбова
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