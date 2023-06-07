Студентам из Шебекинского округа могут упростить госаттестацию

Как отметила замминистра образования Виктория Нелюбова, в колледжах и вузах области ещё сохраняется дистанционный формат обучения. В настоящий момент Минпросвещения РФ рассматривает формат, при котором будет упрощено проведение государственной итоговой аттестации для студентов из Шебекинского округа.