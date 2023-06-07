Студентам из Шебекинского округа могут упростить госаттестацию

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Как отметила замминистра образования Виктория Нелюбова, в колледжах и вузах области ещё сохраняется дистанционный формат обучения. В настоящий момент Минпросвещения РФ рассматривает формат, при котором будет упрощено проведение государственной итоговой аттестации для студентов из Шебекинского округа.
Большая часть университетов постаралась забрать ребят к себе в общежития и предоставили всё, чтобы они своевременно и успешно завершили учебный год. Я думаю, что никаких сложностей не должно быть.
Виктория Нелюбова
Также Нелюбова отметила, что в школах учебный процесс уже завершён. В настоящий момент главная задача — сдать ЕГЭ ребятам, которые выбрали экзамены для поступления в вуз.