Стали известны суммы выплат для жителей Шебекинского горокруга

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Стал известен размер выплат, которые ранее пообещали шебекинцам. Как сообщает источник, по 10 тыс. рублей выплатят всем жителям округа, ещё по 50 тыс. — для людей из населённых пунктов, в которые на текущий момент въехать нельзя.
По информации источника, губернатор Вячеслав Гладков озвучил суммы во время встречи с переселёнными жителями Шебекинского горокруга в Белгороде. По словам главы региона, выплаты получат даже те, у кого нет банковских карт.
Также Гладков заявил, что понимает желание шебекинцев вернуться домой. По словам губернатора, сегодня он сам побывал в столице горокруга, но задержался всего на 15 минут. Помешали обстрелы. Более того, он отметил местную самооборону, которая приезжает на места обстрелов и помогает людям.
О том, что отселённым жителям региона назначат единовременные выплаты, стало известно 5 июня. Сообщалось, что их будет две. Поддержка касается жителей отселённых муниципалитетов.