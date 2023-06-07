Стали известны суммы выплат для жителей Шебекинского горокруга

Также Гладков заявил, что понимает желание шебекинцев вернуться домой. По словам губернатора, сегодня он сам побывал в столице горокруга, но задержался всего на 15 минут. Помешали обстрелы. Более того, он отметил местную самооборону, которая приезжает на места обстрелов и помогает людям.