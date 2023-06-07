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Стали известны суммы выплат для жителей Шебекинского горокруга

7 июня 2023, 15:09
Фото: Telegram-канал «Осторожно, новости»
Для жителей горокруга предусмотрены выплаты в размере 10 тыс. рублей. Шебекинцам из населённых пунктов, в которые въезд закрыт, выплатят по 50 тыс. рублей. Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», суммы озвучил губернатор Вячеслав Гладков во время встречи с отселёнными жителями в Белгороде.
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Выплаты

Стал известен размер выплат, которые ранее пообещали шебекинцам. Как сообщает источник, по 10 тыс. рублей выплатят всем жителям округа, ещё по 50 тыс. — для людей из населённых пунктов, в которые на текущий момент въехать нельзя.

По информации источника, губернатор Вячеслав Гладков озвучил суммы во время встречи с переселёнными жителями Шебекинского горокруга в Белгороде. По словам главы региона, выплаты получат даже те, у кого нет банковских карт.

Также Гладков заявил, что понимает желание шебекинцев вернуться домой. По словам губернатора, сегодня он сам побывал в столице горокруга, но задержался всего на 15 минут. Помешали обстрелы. Более того, он отметил местную самооборону, которая приезжает на места обстрелов и помогает людям.

О том, что отселённым жителям региона назначат единовременные выплаты, стало известно 5 июня. Сообщалось, что их будет две. Поддержка касается жителей отселённых муниципалитетов.

Отселённым белгородцам назначат единовременные выплаты
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#Наталья Корявых#Выплаты#Общество#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Переселенцы
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