В 2023 году, согласно календарю, День России приходится на понедельник. Таким образом, по производственному календарю на предприятиях и в компаниях Белгорода, как и других населенных пунктов России, сотрудники будут отдыхать три дня — 10, 11 и 12 июня, то есть в субботу, воскресенье и понедельник. Это столько, сколько и обычно, в том числе в 2022 году.