Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
В 2023 году, согласно календарю, День России приходится на понедельник. Таким образом, по производственному календарю на предприятиях и в компаниях Белгорода, как и других населенных пунктов России, сотрудники будут отдыхать три дня — 10, 11 и 12 июня, то есть в субботу, воскресенье и понедельник. Это столько, сколько и обычно, в том числе в 2022 году.
Безусловно, есть и исключения: 12 июня 2023 года на работу выйдут при необходимости специалисты, которые трудятся на предприятиях с непрерывными производственными процессами, сотрудники станций скорой медицинской помощи, правоохранительных органов и прочих оперативных служб. Для них выходные дни предусмотрены по другому графику.
Несмотря на сложную обстановку в регионе, правительство Белгородской области пока не делало заявлений по поводу отмены праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню России, в 2023 году. Можно предположить, что масштабного праздника не будет в некоторых районах региона. Однако предварительная программа мероприятий на праздничные выходные уже опубликована, и с ней можно ознакомиться.
Так, 9 июня, накануне Дня России, в художественном музее Белгорода пройдет интерактивное мероприятия для детей и взрослых под названием «Будем всегда Россией гордиться». Участники смогут попробовать себя в декоративно-прикладном творчестве и ознакомиться с постоянной экспозицией музея. Еще одно мероприятие в формате мастер-класса в честь Дня России пройдет в Музее народной культуры в Белгороде 11 июня, на выходных.
Белгородский краеведческий музей приглашает принять участие в патриотической праздничной акции, которая пройдет днем 9 июня на базе историко-краеведческого музея. Участники узнают об истории государственного праздника, а также о роли региона в защите южных границ страны в XVII столетии, как обеспечивалась эта защита. Для желающих будет организована познавательная пешая экскурсия по Соборной площади Белгорода, проведут конкурсы, интерактивные игры.
Кроме того, к 12 июня историко-краеведческий музей Белгорода подготовил выставку, посвященную уроженцам региона, которые внесли существенный вклад в развитие местного производства. Экспозиция включает как личные вещи известных белгородцев, так и архивные документы, фотографии. Выставка начнет работать 9 июня и будет открыта для посетителей до начала сентября.
Мероприятия в честь Дня России днем 12 июня пройдут в Белгороде на базе местных библиотек, культурно-досуговых центров. Они рассчитаны как на детей, так и на взрослых.