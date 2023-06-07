Шебекино накрыли из РСЗО «Град»: на территории промзоны пожар

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Шебекино в Белгородской области вновь под обстрелом. 7 июня город накрыли из РСЗО «Град». Большая часть снарядов — более 40 — попала на территорию промышленной зоны. На месте произошёл пожар.
Ещё 20 снарядов попали в различные части города. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
По состоянию на 13:58 обстрел города продолжался, отметил губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее в Сети появились фотографии дыма, который появился после предупреждений МЧС об обстреле. Очевидцы утверждали, что дым было видно даже в Белгороде.
Из РСЗО «Град» 7 июня также обстреляли центр Графовки. Снаряды упали в районе частного сектора, школы, ДК. Есть повреждения в домах.
Помимо этого, под огнём ВСУ с утра в Шебекинском горокруге были Муром, Терезовка, Нижнее Берёзово-Второе, Маломихайловка.