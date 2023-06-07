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Шебекино накрыли из РСЗО «Град»: на территории промзоны пожар

7 июня 2023, 11:11
Фото: Telegram-канал "БелПлюс"

Шебекино в Белгородской области обстреляли из РСЗО «Град»

Большая часть снарядов попала на территорию промышленной зоны, остальные прилетели в разные части города. Обстрел всё ещё продолжается, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Шебекино в Белгородской области вновь под обстрелом. 7 июня город накрыли из РСЗО «Град». Большая часть снарядов — более 40 — попала на территорию промышленной зоны. На месте произошёл пожар.

Ещё 20 снарядов попали в различные части города. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

По состоянию на 13:58 обстрел города продолжался, отметил губернатор Вячеслав Гладков.

Ранее в Сети появились фотографии дыма, который появился после предупреждений МЧС об обстреле. Очевидцы утверждали, что дым было видно даже в Белгороде.

Из РСЗО «Град» 7 июня также обстреляли центр Графовки. Снаряды упали в районе частного сектора, школы, ДК. Есть повреждения в домах.

Помимо этого, под огнём ВСУ с утра в Шебекинском горокруге были Муром, Терезовка, Нижнее Берёзово-Второе, Маломихайловка.

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