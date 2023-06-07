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Пожарных в Шебекино атаковали с квадрокоптера

7 июня 2023, 13:10
Фото: 1MI
Атака на бригаду произошла прямо во время тушения огня, пишет РИА «Новости». Зачастую пожарным приходится работать прямо под обстрелами.
Сюжет
Обстрел

Пожарную бригаду в Шебекино Белгородской области атаковали с помощью дрона. Произошло это прямо во время тушения огня, сообщает источник 7 июня.

Один из спасателей рассказал журналистам, что с квадрокоптера на бригаду стали сбрасывать ВОГ (выстрел осколочный гранатомётный). «Слава богу, все целые», — отметил пожарный.

Спасателям приходится работать прямо во время обстрелов. Только за среду пожарные совершили как минимум три выезда. Работают спасатели на бронированной технике: одни тушат огонь, другие подвозят воду. Спасатели признаются, что работы у них сейчас очень много.

Напомним, что пожар в Шебекино 7 июня произошёл в промышленной зоне, куда попали снаряды. ВСУ накрыли город из РСЗО «Град».

Видео: РИА «Новости»
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