Пожарных в Шебекино атаковали с квадрокоптера

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Пожарную бригаду в Шебекино Белгородской области атаковали с помощью дрона. Произошло это прямо во время тушения огня, сообщает источник 7 июня.
Один из спасателей рассказал журналистам, что с квадрокоптера на бригаду стали сбрасывать ВОГ (выстрел осколочный гранатомётный). «Слава богу, все целые», — отметил пожарный.
Спасателям приходится работать прямо во время обстрелов. Только за среду пожарные совершили как минимум три выезда. Работают спасатели на бронированной технике: одни тушат огонь, другие подвозят воду. Спасатели признаются, что работы у них сейчас очень много.
Напомним, что пожар в Шебекино 7 июня произошёл в промышленной зоне, куда попали снаряды. ВСУ накрыли город из РСЗО «Град».