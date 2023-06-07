Первая смена школьников заехала в «Бригантину Белогорья»: видео

Posted Вчера, 20:27
Published Вчера, 20:27
Modified Вчера, 20:29
Updated Вчера, 20:29
Оздоровительный лагерь в Крыму «Бригантина Белогорья» принял своих первых гостей. 277 белгородских школьников заехали в санаторий. Отдыхать в первую смену отправили детей мобилизованных, юных жителей приграничья и тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Глава региона отметил, что в «Бригантине» сейчас находятся дети из всех 22 муниципалитетов Белгородской области.
В Крыму белгородцы будут находиться 21 день — столько длится смена. Каждое утро у них будет начинаться с утренней зарядки с вожатыми. Помимо этого школьников ждут образовательная, спортивная и культурная программы. Набираться сил детям также будут помогать оздоровительные процедуры и пятиразовое питание с сезонными крымскими фруктами.