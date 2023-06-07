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Первая смена школьников заехала в «Бригантину Белогорья»: видео

7 июня 2023, 20:27
Фото: соцсети губернатора Белгородской области
277 юных белгородцев уже отдыхают в Крыму на берегу Чёрного моря. Видео из оздоровительного лагеря поделился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Дети

Оздоровительный лагерь в Крыму «Бригантина Белогорья» принял своих первых гостей. 277 белгородских школьников заехали в санаторий. Отдыхать в первую смену отправили детей мобилизованных, юных жителей приграничья и тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Глава региона отметил, что в «Бригантине» сейчас находятся дети из всех 22 муниципалитетов Белгородской области.

В Крыму белгородцы будут находиться 21 день — столько длится смена. Каждое утро у них будет начинаться с утренней зарядки с вожатыми. Помимо этого школьников ждут образовательная, спортивная и культурная программы. Набираться сил детям также будут помогать оздоровительные процедуры и пятиразовое питание с сезонными крымскими фруктами.

Видео: соцсети губернатора Белгородской области
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#Алина Харина#Общество#Бригантина Белогорья#Санаторий#Детский лагерь#Дети#Крым#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Видео
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