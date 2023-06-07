Первая смена школьников заехала в «Бригантину Белогорья»: видео

В Крыму белгородцы будут находиться 21 день — столько длится смена. Каждое утро у них будет начинаться с утренней зарядки с вожатыми. Помимо этого школьников ждут образовательная, спортивная и культурная программы. Набираться сил детям также будут помогать оздоровительные процедуры и пятиразовое питание с сезонными крымскими фруктами.