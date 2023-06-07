Ожидать ли массовые увольнения и рост цен на услуги такси в Белгородской области

Также к работе не будут допускать водителей, которые не прошли аттестацию на знание объектов транспортной инфраструктуры, культурного наследия и спорта, медицинских и образовательных учреждений. Не разрешат работать и тем, у кого есть более трёх неуплаченных административных штрафов за нарушения ПДД за день до работы.