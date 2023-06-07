Ожидать ли массовые увольнения и рост цен на услуги такси в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
С 1 сентября текущего год в стране вступит в силу ряд нововведений в сфере перевозок легковым такси. Закон разрабатывали с 2015 года. Он требуется для регулирования деятельности агрегаторов, их правоотношений с перевозчиками и пассажирами.
Так, в каждом регионе планируют создать три информационных ресурса — реестр перевозчиков, в котором укажут сведения об электронном разрешении на перевозку, реестр такси с данными о транспортных средствах, их владельцах, а также реестр служб заказа такси. В последнем будут адреса техсредств для получения, хранения, обработки и передачи заказов.
После вступления в силу поправок в закон, службы заказа такси должны будут ежедневно проверять сведения о разрешениях в реестре перевозчиков и данные в реестре такси.
Также к работе не будут допускать водителей, которые не прошли аттестацию на знание объектов транспортной инфраструктуры, культурного наследия и спорта, медицинских и образовательных учреждений. Не разрешат работать и тем, у кого есть более трёх неуплаченных административных штрафов за нарушения ПДД за день до работы.
Ещё в документе указано, что регионы смогут устанавливать единую цветовую гамму машин такси и экологические требования. А перевозчиков обяжут предоставить ФСБ доступ к базам данных, которые службы такси используют для получения, хранения, обработки и передачи заказов.
При этом представители «Общероссийского объединения пассажиров» отметили, что за столь короткий срок подобные реформы провести невозможно, поэтому в России может возникнуть дефицит перевозчиков. Журналисты Бел.Ру выяснили, какая ситуация на сегодняшний день в Белгородской области.
По информации областного правительства, на 1 мая текущего года в регионе выдали 988 разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. В 2021 году их было 4491, а в 2022 году — 3492.
При этом, как заверили власти, роста количества нелегальных перевозчиков на территории области нет. Это связано с тем, что правительство Белгородской области заключило соглашения с основными службами заказа такси, в том числе с «Яндекс Такси», о недопущении к перевозкам такси, на которые не выдавалось разрешение.
Что касается создания региональных реестров, они появятся с 1 сентября. Всего на 1 мая в регионе зарегистрирован 621 перевозчик такси. Это 556 индивидуальных предпринимателей и 65 юрлиц. В такси работает 7124 машин. А служб заказа такси — более 15.
По сокращению числа перевозчиков в Белгородской области после введения поправок, в региональном правительстве отметили, что на основании федерального закона с сентября 2023 года физические лица, которые применяют специальный налоговый режим (налог на профессиональный доход) и не являются индивидуальными предпринимателями, смогут осуществлять деятельность по перевозке пассажиров и багажа такси. Как следствие, это может повлечь за собой увеличение количества перевозчиков.
А из-за отсутствия изменений финансовой и административной нагрузки для предпринимателей с момента вступления закона в силу стоимость проезда в такси не увеличится.