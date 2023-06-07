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Отселённых из приграничья белгородцев перевезут в Тульскую и Владимирскую области

7 июня 2023, 06:56
Фото: 1MI
Помимо этого, формируется отправка детей в Крым, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Обращаться с заявками могут не только жители Шебекинского горокруга, но и других приграничных муниципалитетов.

Отселённых белгородцев продолжают увозить в другие регионы. Власти готовы отправить семьи в Тульскую и Владимирскую области. Формируется отправка детей на отдых в Крым.

Губернатор Вячеслав Гладков советует всем желающим уехать жителям приграничья обращаться в местные администрации. Это касается не только Шебекинского горокруга, но и других муниципалитетов, находящихся рядом с границей.

«Максимально быстро будем формировать поезда, автобусы, отправлять в те регионы, которые предложили принять наших детей. Безопасное, яркое лето должно быть у каждого ребёнка, несмотря на все сложности, которые сейчас у нас есть вдоль границы», — сказал глава региона.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Вынужденные переселенцы#Общество#Приграничье#Дети#Обстрел ВСУ#Спецоперация#СВО#Тульская область#Владимирская область#Крым
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