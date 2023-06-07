Отселённых из приграничья белгородцев перевезут в Тульскую и Владимирскую области

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Отселённых белгородцев продолжают увозить в другие регионы. Власти готовы отправить семьи в Тульскую и Владимирскую области. Формируется отправка детей на отдых в Крым.
Губернатор Вячеслав Гладков советует всем желающим уехать жителям приграничья обращаться в местные администрации. Это касается не только Шебекинского горокруга, но и других муниципалитетов, находящихся рядом с границей.
«Максимально быстро будем формировать поезда, автобусы, отправлять в те регионы, которые предложили принять наших детей. Безопасное, яркое лето должно быть у каждого ребёнка, несмотря на все сложности, которые сейчас у нас есть вдоль границы», — сказал глава региона.