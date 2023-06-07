Отселённых из приграничья белгородцев перевезут в Тульскую и Владимирскую области

«Максимально быстро будем формировать поезда, автобусы, отправлять в те регионы, которые предложили принять наших детей. Безопасное, яркое лето должно быть у каждого ребёнка, несмотря на все сложности, которые сейчас у нас есть вдоль границы», — сказал глава региона.