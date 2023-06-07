Обстрел из «Градов», сидр-убийца и новое уголовное дело: итоги дня по-белгородски

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Сегодня Шебекино накрыли из «Градов». Большая часть снарядов попала на территорию промышленной зоны — более 40. Сообщалось, что на месте происшествия начался пожар.
Остальные снаряды, около 20 штук, упали в разных частях обстреливаемого города. По состоянию на 13:58 обстрел продолжался. Обошлось без пострадавших. Днём в Шебекино удалось заснять дым.
Бизнесмен, которого подозревают в производстве сидра-убийцы, оказался из Белгородской области. Информацию об этом можно найти в решении Арбитражного суда Самарской области.
Главный подозреваемый — владелец предприятия, бизнесмен Анар Гусейнов. Родился он на Белгородчине, но где именно, неизвестно. Более того, в подобных делах бизнесмен фигурировал ранее. По итогам дела он получил предупреждение.
«Мистера сидра» тогда в том списке не было. Из-за напитка пострадал 91 человек, среди которых есть дети. Зафиксированы и летальные исходы.
Против экс-главы Вейделевского района Анатолия Тарасенко возбудили новое уголовное дело. Его обвиняют в превышении полномочий. Преступление удалось выявить в ходе совместной работы следкома, УМВД и УФСБ по региону.
С апреля 2019 по апрель 2020 года Тарасенко, будучи главой администрации, при организации общественных мероприятий и праздников склонил руководство одной из строительных фирм перечислить деньги в благотворительный фонд. Средства ушли на нужды администрации. Речь идёт о сумме не менее 230 тыс. рублей.