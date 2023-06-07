Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Изображение материала

Обстрел из «Градов», сидр-убийца и новое уголовное дело: итоги дня по-белгородски

7 июня 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Шебекино накрыли из РСЗО «Град», подозреваемый в производстве опасного сидра бизнесмен оказался из Белгородской области, а против экс-главы Вейделевского района Тарасенко возбудили новое уголовное дело.

Обстрел из «Градов»

Сегодня Шебекино накрыли из «Градов». Большая часть снарядов попала на территорию промышленной зоны — более 40. Сообщалось, что на месте происшествия начался пожар.

Остальные снаряды, около 20 штук, упали в разных частях обстреливаемого города. По состоянию на 13:58 обстрел продолжался. Обошлось без пострадавших. Днём в Шебекино удалось заснять дым.

Шебекино накрыли из РСЗО «Град»: на территории промзоны пожар
Узнать подробнее

Сидр-убийца

Бизнесмен, которого подозревают в производстве сидра-убийцы, оказался из Белгородской области. Информацию об этом можно найти в решении Арбитражного суда Самарской области.

Главный подозреваемый — владелец предприятия, бизнесмен Анар Гусейнов. Родился он на Белгородчине, но где именно, неизвестно. Более того, в подобных делах бизнесмен фигурировал ранее. По итогам дела он получил предупреждение.

«Мистера сидра» тогда в том списке не было. Из-за напитка пострадал 91 человек, среди которых есть дети. Зафиксированы и летальные исходы.

Подозреваемый в производстве сидра-убийцы бизнесмен оказался из Белгородской области
Узнать подробнее

Дело против Тарасенко

Против экс-главы Вейделевского района Анатолия Тарасенко возбудили новое уголовное дело. Его обвиняют в превышении полномочий. Преступление удалось выявить в ходе совместной работы следкома, УМВД и УФСБ по региону.

С апреля 2019 по апрель 2020 года Тарасенко, будучи главой администрации, при организации общественных мероприятий и праздников склонил руководство одной из строительных фирм перечислить деньги в благотворительный фонд. Средства ушли на нужды администрации. Речь идёт о сумме не менее 230 тыс. рублей.

Против экс-главы Вейделевского района Тарасенко возбудили ещё одно уголовное дело
Узнать подробнее
Читайте также:
11 тракторов пострадали при обстреле белгородского селаСмертельно опасного сидра в Белгородской области не обнаружилиПосле скандального ухода Тарасенко в Вейделевском районе назначили нового главу
#Наталья Корявых#Итоги дня#Происшествия#Общество#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино#Анатолий Тарасенко#Приграничье#Обстрел ВСУ#РСЗО#Чиновник#Сидр#Уголовное дело
Подпишитесь
Как работает пункт приёма гуманитарной помощи жителям приграничья в Белгороде
Сегодня, 13:48
Владимир Тебекин пропал с сайта белгородского реготделения «Единой России»
Сегодня, 13:10
Закрытые подвалы и животные: участники белгородской самообороны рассказали о Шебекино
Сегодня, 08:26
Против экс-главы Вейделевского района Тарасенко возбудили ещё одно уголовное дело
Сегодня, 13:43
Гладков посетил Новую Таволжанку: видео
Сегодня, 18:00
Что нужно жителям Шебекинского округа для получения выплат?
Сегодня, 17:22