Обстрел из «Градов», сидр-убийца и новое уголовное дело: итоги дня по-белгородски

С апреля 2019 по апрель 2020 года Тарасенко, будучи главой администрации, при организации общественных мероприятий и праздников склонил руководство одной из строительных фирм перечислить деньги в благотворительный фонд. Средства ушли на нужды администрации. Речь идёт о сумме не менее 230 тыс. рублей.